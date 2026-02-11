Die Telekom schraubt ab dem 25. Februar an ihren MagentaMobil Prepaid-Tarifen und spendiert deutlich mehr Datenvolumen, ohne die Preise anzuheben. Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden profitieren von der Aufwertung. Wer bereits einen aktuellen Tarif nutzt, bekommt das Upgrade automatisch mit dem nächsten Abrechnungszeitraum.

Was sich konkret ändert

Der größte Sprung zeigt sich in den mittleren und oberen Tarifstufen. Der MagentaMobil Prepaid M bietet künftig 20 GB für weiterhin 9,95 Euro pro 28 Tage. Der Prepaid L legt auf 40 GB zu (14,95 Euro), und beim Prepaid XL sind es nun satte 80 GB für 19,95 Euro. Auch der Jahrestarif wurde angepasst und enthält jetzt insgesamt 240 GB für einmalig 99,95 Euro, was 20 GB pro Monat entspricht.

Der kleinste Tarif MagentaMobil Prepaid S (1 GB für 4,95 Euro) und der Prepaid Max mit unbegrenztem Datenvolumen bleiben hingegen unverändert. Gleiches gilt für den individuellen Datenbonus über die MeinMagenta-App, der je nach Tarif und Vertragsdauer bis zu 10 GB zusätzlich bringen kann.

Nicht verbrauchtes Volumen verfällt nicht

Das ungenutzte Datenvolumen wird automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen und dort zuerst verbraucht. Das funktioniert in den Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif. Wer also in einer ruhigen Woche weniger surft, verliert die übrigen Gigabyte nicht einfach.

Roaming in der Schweiz inklusive

Für alle, die regelmäßig in die Schweiz reisen, hat die Telekom ein nettes Extra im Gepäck. Die Schweiz wird wie ein EU-Land behandelt, sodass Prepaid-Kunden dort ohne zusätzliche Roaming-Kosten surfen, telefonieren und SMS verschicken können. Telefonate in Länder außerhalb der EU kosten pauschal 29 Cent pro Minute, sowohl für eingehende als auch ausgehende Gespräche in über 140 Ländern.

Alle Tarife im Überblick

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid M: 20 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L: 40 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL: 80 GB für 19,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max: Unlimited für 99,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 240 GB (20 GB/mtl.) für 99,95 Euro / 12 Monate

In allen Tarifen ab dem M ist eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS enthalten. Der Prepaid S bietet eine Flatrate ins Telekom-Netz plus 50 Freiminuten in andere Netze. 5G ist bei sämtlichen Tarifen mit an Bord.

Die neuen Konditionen sind ab dem 25. Februar im Telekom-Shop, online auf telekom.de, über den Kundenservice und im Handel verfügbar.

-> Hier geht es zu den MagentaMobil Prepaid-Tarifen