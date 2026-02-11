Es ist Update-Tag bei Apple. Das Unternehmen nutzt den heutigen Tag, um diverse Softwareupdates bereitzustellen. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 und HomePod Software 26.3 aufmerksam gemacht hatten, geht es nun mit visionOS 26.3 weiter.

Apple veröffentlicht visionOS 26.3

Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von visionOS 26.3 freigegeben. Mit dem X.3 Update implementiert Apple kleinere neue Funktionen, beseitigt Fehler und optimiert die Leistung des Systems. Die offiziellen Release-Notes lesen sich wie folgt:

Dieses Update enthalt wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates.

Das Update auf visionOS 26.3 installiert ihr direkt an Vision Pro über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.