Zum Ausklang der Indoor-Saison (ehrlicherweise ist der Frühling noch nicht in Sichtweise) hat Wahoo eine KICKR CORE 2 Aktion aufgelegt. Ihr erhaltet zeitlich befristet den Wahoo KICKR Core 2 für nur 399,99 Euro statt 549,99 Euro. Das Angebot gilt sowohl für die Version mit Click/Cog – als auch für die Version mit 11speed-Kassette.

Wahoo KICKR Core 2 vorübergehend nur 399,99 Euro statt 549,99 Euro

Erst vor wenigen Tagen haben wir den KICKR CORE 2 ausführlich getestet. Im Rahmen unseres Tests haben wir festgestellt, dass ein Preis von 549,99 Euro schon attraktiv für die „smarte Rolle“ ist. Gleichzeitig hatten wir allerdings zu verstehen gegeben, dass der Preis im freien Handel zuletzt oft bei knapp unter 500 Euro lag. Nun hat Wahoo nochmal ordentlich einen raus und reduziert den Preis des Smart Trainers auf 399,95 Euro. Bei solch einem Preis hat man nur wenige Argumente, nicht zuzuschlagen.

In weiten Teilen laden die Wetter- und Straßenbedingungen noch nicht wirklich zum „draußen fahren“ ein. Wahoo Fitness möchte allen noch Unentschlossenen ein perfektes Tool für ihren letzten Pre-Draußenseason-Schliff an die Hand geben: Den KICKR CORE 2.

Wer also noch eine Runde „Paniktraining“ einschieben möchte vor der ersten 100er-Ausfahrt und gleichzeitig ein adäquates Trainingstool für intensive Intervalleinheiten während der Woche sucht, landet fast unweigerlich beim KICKR CORE 2. Und das zu einem attraktiven Preis von 399,99 Euro.

Aktionsdetails in Kürze

Und hier nochmals in Kürze die Aktionsdetails:

Der Aktionszeitraum läuft bis zum 1. März 2026 und endet an diesem Tag um 23:59Uhr.

Die Aktion läuft über den Wahoo Fitness Webshop und weitere Verkaufskanäle (Amazon etc.).

Das Angebot gilt sowohl für die Version mit Click/Cog – als auch für die Version mit 11speed-Kassette

Der Preis für beide Versionen liegt auf dem gleichen Niveau wie bei der letztjährigen Black-Friday-Aktion, nämlich bei 399,99 Euro