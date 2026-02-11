Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von watchOS 26.3 freigegeben. Nachdem bereits iOS 26.3, iPadOS 26.3 und macOS 26.3 veröffentlicht wurden, steht auch ein Update für die Apple Watch zur Verfügung.

Apple gibt watchOS 26.3 frei

Apple nutzt den heutigen Abend, um diverse Updates für seine Systeme zu veröffentlicht. Auch watchOS 26.3 steht ab sofort auf den Apple Servern bereit und kann heruntergeladen und installiert werden. Während der Beta-Phase sind keine markanten Neuerungen aufgefallen. In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthalt Verbesserungen und Fehlerbehebungen für deine Apple Watch.

So installiert ihr das Update