Ende letzten Monats ist das neue Apple Creator Studio gestartet. Bei Apple Creator Studio handelt es sich um eine Sammlung leistungsstarker Kreativapps, mit an Bord sind Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und MainStage — sowie neue KI-Features und Premiuminhalte in Keynote, Pages und Numbers. Einige KI-Funktionen unterliegen Nutzungsbeschränkungen und nun gibt es eine erste Anwender-Rückmeldung, dass die KI-Limits deutlich niedriger als versprochen sind.

Apple Creator Studio: KI-Limits niedriger als versprochen?

Als Apple Creator Studio auf den Markt kam, gab Apple zu verstehen, dass einige KI-Funktionen Beschränkungen unterliegen. Die genaue Anzahl der Bilder, Folien und Moderatornotizen, die ihr generieren könnt, hängt von der Komplexität der Abfragen, der Serververfügbarkeit und der Netzwerkverfügbarkeit ab. Bei ausschließlicher

Nutzung könnt ihr pro Monat mindestens:

50 Bilder generieren

50 Präsentationen (mit jeweils etwa 8 bis 10 Folien) erstellen

Moderatornotizen für 700 Folien generieren

Die Nutzungslimits werden jeden Monat zurückgesetzt.

Der Entwickler und Sicherheitsforscher Steve Troughton-Smith machte jedoch ganz andere Erfahrungen mit den Nutzungsbeschränkungen für KI. Er berichtete, dass er weit davon entfernt sei, 50 Präsentationen erstellen zu können; eine einzige Keynote-Präsentation habe bereits die Hälfte seines monatlichen Limits verbraucht.

Im Gegensatz dazu war er von den Xcode Limits positiv angetan. Er stellte die KI-Limits von Xcode den im Apple Creator Studio-Abonnement enthaltenen KI-Nutzungsvolumen gegenüber. Er schreibt

Diese gesamte App beanspruchte 7 Prozent meines wöchentlichen Codex-Nutzungslimits. Im Vergleich dazu verbrauchte eine einzige (grauenhafte) Keynote-Präsentation 47 Prozent meines monatlichen Apple Creator Studio-Nutzungslimits.

Ohne zu wissen, wie viele Folien oder Bilder Troughton-Smiths Präsentation enthielt, lässt sich nicht beurteilen, wie nahe er an die veröffentlichten Grenzwerte herangekommen ist. Nichtsdestotrotz klingen 47 Prozent für eine einzige Keynote-Präsentation ziemlich viel.

Apple Creator Studio liefert zwar leistungsfähige KI-Werkzeuge für kreative Workflows – die aktuell verfügbaren Nutzungslimits scheinen jedoch deutlich restriktiver zu sein als erwartet. Sollte sich dieser Eindruck bei weiteren Nutzern bestätigen, dürfte Apple die Kontingente oder Kommunikation rund um die AI-Limits künftig noch einmal nachschärfen müssen.