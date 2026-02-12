Apple hat alle Rechte an der erfolgreichen Original-Serie „Severance“ erworben und die Produktion komplett zu den Apple Studios geholt. Laut Deadline könnte das Severance-Universum deutlich über die geplanten vier Staffeln hinaus erweitert werden. Spin-offs und ein Prequel sind denkbar.

70 Millionen für die volle Kontrolle über „Severance“

Die ersten beiden Staffeln zur Apple Original-Serie Severance stehen vollständig auf Apple TV bereit. Die Serie gehört zu den erfolgreichsten Serien auf dem Video-Streaming-Dienst und hat gleichermaßen die Zuschauer und Kritiker positiv beeindruckt. Zuletzt gewann die Serie mehrere Awards. Eine dritte Staffel wurde bereits offiziell bestätigt und auch eine vierte Staffel scheint geplant.

Nun hat Apple knapp 70 Millionen Dollar bezahlt, um alle Rechte an Severance zu erwerben. Zuvor wurde die Serie von Fifth Season produziert, wobei Apple als Distributor fungierte. Nun übernimmt Apple Studios die Produktion intern, Fifth Season bleibt als Executive Producer beteiligt.

Ein Grund für den Deal waren die finanziellen Belastungen für Fifth Season: Die Produktionskosten explodierten in Staffel 2 auf bis zu 20 Millionen Dollar pro Episode, während sich Steuergutschriften aus New York verzögerten. Hinzu kamen gestiegene Zinssätze von 1 Prozent auf bis zu 6 Prozent, was die Finanzierung über 36 Monate – die Lücke zwischen Staffel 1 und 2 – erschwerte.

Laut Deadline sind Showrunner Ben Stiller und Schöpfer Dan Erickson offen für Erweiterungen des Severance-Universums. Möglich sind ein Prequel, Spin-offs und internationale Versionen der Serie.

Diese könnten helfen, Fans während der langen Pausen zwischen Staffeln bei Laune zu halten und die Profitabilität zu steigern. Staffel 2 erreichte zwar doppelt so viele Zuschauer wie Staffel 1, kostete aber auch deutlich mehr.