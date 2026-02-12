Auf der WWDC 2024 kündigte Apple die neue KI-Plattform Apple Intelligence an. Herzstück der Präsentation war eine grundlegend überarbeitete Siri, die dank KI deutlich leistungsfähiger und kontextbewusster agieren sollte.

Doch die Pläne gerieten ins Stocken. Anfang 2025 räumte Apple ein, dass sich der Start der neuen Siri-Generation auf 2026 verschiebt. Einen konkreten Termin nannte das Unternehmen nicht. Nun heißt es, dass die Entwicklung nicht wie vorgesehen verlauft.

Bloomberg: Siri-Upgrade verschiebt sich möglicherweise erneut

Vor wenigen Wochen gab Apple bekannt, dass das Unternehmen beim großen Siri-Upgrade auf die Unterstützung von Gemini setzt. Lange Zeit hieß es, dass mit iOS 26.4 die ersten neuen Siri-Funktionen eingeführt werden und iOS 27 den nächsten Schwung an Neuerungen bringt.

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass bei internen Tests vor der ersten iOS 26.4-Beta unerwartete Probleme auftrate. Es heißt, dass Siri Anfragen teilweise nicht korrekt verarbeitet und zu lange für Antworten benötigt. Apple-Mitarbeiter wurden offenbar angewiesen, iOS 26.5 für weitere interne Tests zu nutzen.

Dies impliziert, dass die neuen Siri-Funktionen erst mit diesem Update verfügbar sein werden. Intern enthält iOS 26.5 Hinweise, die die Siri-Funktionen beschreiben, sowie eine Vorschau-Funktion zum Aktivieren der Siri-Personalisierung. Diese ermöglicht es dem Sprachassistenten, auf Nutzerdaten wie Textnachrichten und E-Mails zuzugreifen.

Mitarbeiter, die iOS 26.5 testen, berichten, dass das Update alle von Apple versprochenen Funktionen enthält, darunter Personalisierung, Bildschirmerkennung und erweiterte Siri-Funktionen innerhalb und zwischen Apps. Allerdings funktionieren noch nicht alle Funktionen zuverlässig, und es gibt Probleme mit der Genauigkeit. Siri greift allerdings manchmal auf ChatGPT zurück, statt die Google Gemini-Technologie zu nutzen.

Apple testet zudem noch nicht angekündigte Funktionen wie Bildgenerierung (via Image Playground) und Web-Suche mit Zusammenfassungen. Diese könnten möglicherweise noch in iOS 26.4 landen. Bloomberg beschreibt die Situation als „fließend“. Apple-Führungskräfte sträuben sich gegen weitere Verzögerungen über das Frühjahr 2026 hinaus. Für iOS 27 im Herbst plant Apple zusätzlich eine Chatbot-Funktion, um mit Gemini, Claude und ChatGPT konkurrieren zu können.

In Kürze ist mit der ersten Beta zu iOS 26.4 zu rechnen. Dann werden wir ein Gefühl dafür bekommen, wohin die Reise geht.