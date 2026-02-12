Das Computer History Museum (CHM) im kalifornischen Mountain View hat ein umfangreiches Programm angekündigt, um Apples 50-jähriges Bestehen zu feiern. Die Feierlichkeiten laufen unter dem Titel „Apple@50“ und sollen die Entwicklung des Unternehmens von den frühen Tagen bis zur Gegenwart würdigen.

Computer History Museum feiert Apples 50-jähriges Jubiläum mit Sonderprogramm

Apple wurde am 1. April 1976 gegründet – mit der Vision, leistungsfähige Computer für den persönlichen Gebrauch zugänglich zu machen. Fünf Jahrzehnte später zählt das Unternehmen zu den prägendsten Technologiekonzernen der Geschichte und hat Design, Kultur und den Umgang mit Technik weltweit beeinflusst.

Ausstellung, Events und digitale Inhalte geplant

Im Rahmen der Jubiläumsinitiative plant das Museum unter anderem:

eine Sonderausstellung mit seltenen Apple-Prototypen,

verschiedene Live-Programme und Veranstaltungen,

sowie digitale Geschichten und Archivmaterial aus der Sammlung des Museums.

Konkrete Details zu einzelnen Programmpunkten stehen zwar noch aus, Interessierte können sich jedoch bereits registrieren, um über kommende Termine und Inhalte informiert zu werden.

Ein begleitendes Highlight wird zudem eine Diskussionsrunde mit Branchenexperten und Apple-Wegbegleitern sein, die zentrale Meilensteine der Unternehmensgeschichte beleuchtet – von den frühen Garagenjahren über den Macintosh bis hin zur iPhone-Ära.

Weitere Jubiläumsaktionen rund um Apple@50

Die Veranstaltung ist nur ein Teil der zu erwartenden Feierlichkeiten zum 50-jährigen Apple-Jubiläum. Auch Apple selbst plant Aktivitäten rund um das Jubiläum, Details dazu sind bislang jedoch noch nicht offiziell bekannt.

Kurzum: Zum runden Geburtstag von Apple blickt das Computer History Museum mit einer großen Sonderausstellung und Events auf fünf Jahrzehnte „Think Different“ zurück – ein Pflichttermin für Apple-Fans, die sich in den kommenden Monaten in der Bay Area aufhalten.