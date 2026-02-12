Apple hat den gestrigen Abend genutzt, um iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, HomePod Software und visionOS auf Version 26.3 zu aktualisieren. Aus den jeweiligen Release-Notes geht lediglich hervor, dass die Updates wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates beinhalten. Konkrete neue Funktionen nennt Apple nicht. Nichtsdestotrotz gibt es gute Gründe, die Updates zu installieren. Apple hat zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen.

iOS 26.3, macOS 26.3 und Co. schließen zahlreiche Sicherheitslücken

Apple hat iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3 und Co. in der finalen Version veröffentlicht – und der Fokus der Updates liegt klar auf Sicherheit und Zuverlässigkeit. Nutzer sollten die Aktualisierungen so schnell wie möglich installieren, denn sie schließen mehrere Dutzend Schwachstellen, darunter mindestens eine, die bereits aktiv ausgenutzt wurden.

Ein kritisches Problem im sogenannten dyld dynamic link editor wurde adressiert. Dieser Fehler konnte es einem Angreifer mit Schreibzugriff auf Speicher erlauben, beliebigen Code auszuführen – möglicherweise sogar im Rahmen eines hochentwickelten, gezielten Angriffs auf einzelne Nutzer. Apple gibt an, dass das Problem der Speicherbeschädigung durch eine verbesserte Zustandsverwaltung behoben wurde.

Zusätzlich beseitigte Apple laut Support Dokument zahlreiche weitere Schwachstellen, von denen einige über manipulierte Mediendateien Apps zum Absturz bringen oder sensible Informationen preisgeben konnten.

Auch wenn manche der Sicherheitslücken bis dato nicht aktiv im großen Stil ausgenutzt wurden, erhöht die öffentliche Bekanntmachung das Risiko, dass sie nun vermehrt ins Visier von Angreifern geraten. Wir empfehlen euch daher, alle kompatiblen Geräte umgehend auf die neueste Version zu aktualisieren.