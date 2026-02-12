Die Lagerbestände des iPhone 16e und des iPad Air sind in den in mehreren Apple Stores praktisch auf null geschrumpft. Das ist ein bekanntes Muster, denn solche Engpässe treten regelmäßig auf, kurz bevor Apple neue Modelle auf den Markt bringt.

Was hinter den Engpässen steckt

Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet unter Berufung auf seine Kontakte im Apple-Einzelhandel, dass der Bestand des iPhone 16e so gut wie aufgebraucht sei. Auch beim iPad Air zeigen sich zunehmend Lücken in den Regalen. Beide Geräte sollen in den kommenden Wochen Nachfolger erhalten.

Gurman schreibt auf X:

Apple retail employees say that inventory of the iPhone 16e has basically dried out and the iPad Air is seeing shortages as well. I’ve been expecting new versions of both (iPhone 17e and M4 iPad Air) in the coming weeks. https://t.co/yOPuN4QAzM — Mark Gurman (@markgurman) February 12, 2026

Erst am vergangenen Wochenende meldete Gurman, dass der Launch des iPhone 17e bevorstehe. Das Gerät soll gleich vier Neuerungen mitbringen, darunter den A19-Chip, MagSafe, Apples neuen Mobilfunkchip C1X sowie den hauseigenen N1-Chip für Bluetooth, WLAN und Thread. Beim Preis bleibt Apple seinem Vorgänger treu und startet weiterhin bei 599 Dollar bzw. 699 Euro.

Neben dem iPhone plant Apple auch ein neues Einsteiger-iPad der zwölften Generation sowie ein überarbeitetes iPad Air. Große Designänderungen sind bei beiden Modellen allerdings nicht zu erwarten. Stattdessen setzt Apple auf technische Upgrades unter der Haube. Das iPad 12 soll den A18-Chip mit Apple Intelligence erhalten, während das iPad Air der achten Generation auf den M4-Chip setzen wird.