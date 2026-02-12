Apple feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde am 1. April 1976 gegründet und CEO Tim Cook hat bei einem internen Meeting versprochen, diesen Meilenstein gebührend zu feiern.

Tim Cook verspricht Feierlichkeiten zum 50. Apple-Jubiläum

Bei einem internen Meeting zeigte sich Apple Chef Tim Cook ungewöhnlich reflektiert über die Unternehmensgeschichte.

Laut Mark Gurman wird Cook wie folgt zitiert

„Ich war in letzter Zeit ungewöhnlich nachdenklich über Apple, weil wir daran gearbeitet haben, wie wir diesen Moment markieren – 50 Jahre. Das ist eine außergewöhnliche Leistung. Wir haben alte Archive und Fotografien durchforstet, Produkte, Services und die Menschen Revue passieren lassen. Ich bin beeindruckt, wie viel Apple verändert hat, wie sehr Apple die Welt verändert und der Welt gegeben hat. Werden wir es feiern? Darauf können Sie sich verlassen. Wir sind noch nicht bereit zu sagen, wie genau, also bleiben Sie dran. Wir sind keine Kultur, die zurückblickt. Das Team, das daran arbeitet, musste eine andere Denkweise entwickeln, denn unsere Stärke liegt immer darin, was als Nächstes kommt. Wenn man innehält und über die letzten 50 Jahre nachdenkt, lässt es dein Herz singen. Ich verspreche eine Feier.“

Für gewöhnlich feiert Apple keine Jubiläen, allerdings gibt es Ausnahmen. So feierte das Unternehmen im Jahr 2014 den 30. Geburtstag des Macs. Ob die 50-Jahr-Feier nur für Mitarbeiter oder auch öffentlich stattfindet, ist noch unklar. Der 1. April 2026 markiert jedenfalls einen historischen Moment für das Unternehmen aus Cupertino.