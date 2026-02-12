Vodafone hat die sogenannten „Wechselwochen“ ausgerufen und möchte den Wechsel ins eigene Mobilfunknetz so attraktiv wie möglich gestalten. Diejenigen, die zu Vodafone wechseln, zahlen weniger und genießen mehr Vorteile. Besonders spannend ist sicherlich der Tarif GigaMobil M (Young), bei dem es neben einem Rabatt unbegrenztes Datenvolumen gibt.

Vodafone startet Wechselwochen

Ab sofort und zeitlich befristet könnt ihr bei den Vodafone Wechselwochen von attraktiven Angeboten profitieren. Neukund, die im Aktionszeitraum einen GigaMobil- oder GigaMobil Young-Tarif ohne Smartphone buchen, profitieren während der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit von bis zu 30 Prozent Rabatt auf den regulären Monatspreis.

Die Einstiegstarife GigaMobil S (derzeit 30 GB) und GigaMobil XS (7 GB) sind damit für 31,99 Euro statt 39,99 Euro beziehungsweise 23,99 Euro statt 29,99 Euro erhältlich. In den Tarifen GigaMobil M sowie GigaMobil Young M gibt es im Aktionszeitraum zusätzlich zum reduzierten Monatspreis sogar unbegrenztes Datenvolumen – regulär sind hier 50 GB pro Monat enthalten.

Vodafone GigaMobil M (Young)

Unbegrenztes Datenvolumen

LTE und 5G mit der maximal verfügbaren Geschwindigkeit

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

5-Jahres-Versprechen (u.a. Garantieverlängerung und dem kostenlosen Akku-Tausch)

nur 37,49 Euro statt 49,99 Euro ( Vodafone GigaMobil M )

) nur 27,99 Euro statt 39,99 Euro ( Vodafone GigaMobil M Young )

) Kein Anschlusspreis

Kombination mit Smartphone möglich

Zu jedem GigaMobil (Young)-Tarif können auf Wunsch ausgewählte Smartphones in Kombination mit einer flexiblen Ratenzahlung bereits ab 1 Euro Einmalpreis hinzugebucht werden.

Zusätzlich gewährt Vodafone ein sogenanntes 5-Jahres-Versprechen: Kunden profitieren über einen Zeitraum von fünf Jahren von einer verlängerten Herstellergarantie sowie – falls erforderlich – einem Akku-Tausch durch Vodafone. Ab der Tarifklasse GigaMobil (Young) M ist dieser Service ohne Aufpreis enthalten.

CallYa-Prepaid-Tarife werden aufgewertet

Auch bei den Prepaid-Tarifen stockt Vodafone im Rahmen der Wechselwochen das Datenvolumen auf – bei gleichbleibendem Preis. Wer das CallYa Jahrespaket M im Aktionszeitraum bucht, erhält für 99,99 Euro nun 240 GB statt 180 GB Datenvolumen.

Das CallYa Jahrespaket XS wird ebenfalls aufgewertet: Neukund:innen bekommen 40 GB statt 20 GB für 49,99 Euro. Damit erhöht Vodafone den Gegenwert der Jahrespakete spürbar, ohne an der Preisschraube zu drehen.

