Seit dem Start der Apple Vision Pro im Februar 2024 fehlte eine App ganz besonders auf der Plattform. YouTube glänzte von Anfang an durch Abwesenheit im visionOS-Ökosystem. Google hatte damals zwar angekündigt, dass eine eigene App geplant sei, verwies Nutzer aber vorerst auf Safari als Notlösung.

YouTube-App für Apple Vision Pro

In der Zwischenzeit sprangen findige Entwickler in die Lücke und veröffentlichten eigene YouTube-Clients im App Store. Lange hielt die Freude allerdings nicht an. Google beschwerte sich bei Apple, dass diese Apps gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen würden, woraufhin viele von ihnen wieder aus dem Store verschwanden.

Ab sofort steht die offizielle YouTube-App für visionOS im App Store zum Download bereit. Nutzer erhalten Zugriff auf alle gewohnten Funktionen wie Abonnements, den Wiedergabeverlauf, Playlists und YouTube Shorts. Besonders spannend für Vision-Pro-Besitzer dürfte jedoch die Unterstützung von 3D-, 360-Grad- und VR180-Videos sein. Damit lässt sich das räumliche Potenzial des Headsets endlich auch mit YouTube-Inhalten ausschöpfen. Videos können zudem direkt in den integrierten visionOS-Umgebungen abgespielt werden.