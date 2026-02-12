Zattoo – Einer der führenden TV-Streaming-Anbierter in Europa – hat bekannt gegebne, dass das Unternehmen das eigene Portfolio um zwei FAST-Sender erweitert. Konkret sind ab sofort „Commissario Montalbano“ und „Don Matteo“.

Zattoo erweitert Programm

Zattoo erweitert mit Sender „Commissario Montalbano“ und „Don Matteo“ sein FAST Channel-Angebot. Beide Sender sind ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

Commissario Montalbano

Der Sender vereint die Serien „Commissario Montalbano“ und „Der junge Montalbano“ und erzählt die Kriminalfälle rund um Salvo Montalbano. Die Serien begleiten den Ermittler von seinen Anfängen als junger Polizist bis zu seinen späteren Fällen als Commissario, in denen er komplexe Verbrechen mit Scharfsinn und Integrität aufklärt. Krimifans können sich bei Zattoo auf 44 Episoden aus beiden Serien freuen.

>>> Hier könnt Zattoo kostenlos testen <<<

Don Matteo

„Don Matteo“ ist eine langjährige italienische Erfolgsserie mit Terence Hill in der Hauptrolle als kluger Priester Don Matteo, der mit Feingefühl und moralischer Haltung Verbrechen in der Kleinstadt Gubbio aufklärt und dabei den Ermittlern oft einen Schritt voraus ist. Fans von Terence Hill können sich auf sechs Staffeln mit rund 110 Stunden Serienunterhaltung freuen.

FAST-Channels (Free Ad-Supported Streaming Television) sind kostenlose, werbefinanzierte Sender.