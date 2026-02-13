Apple hat eine neue Beta-Firmware für drei AirPods-Modelle veröffentlicht. Das Update mit der Build-Nummer 8B5034f steht ab sofort für die AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 sowie die AirPods 4 zur Verfügung. Zuletzt hatte Apple Ende vergangenen Jahres eine Beta-Firmware für die Modelle bereitgestellt.
Unterschiedliche Versionsstände werden vereinheitlicht
Interessant ist, dass die drei Modelle in der aktuellen öffentlichen Release-Version jeweils unterschiedliche Firmware-Stände nutzen. Die AirPods Pro 3 laufen derzeit mit Build 8B34, die AirPods Pro 2 mit 8B28 und die AirPods 4 mit 8B21. Bei Beta-Releases geht Apple allerdings gelegentlich einen anderen Weg und fasst mehrere Modelle unter einer gemeinsamen Build-Nummer zusammen. Was Apple jedoch in diesem gemeinsamen Build dieses Mal eingepackt hat, ist noch nicht bekannt.
So installiert sich die Firmware
Wie bei allen AirPods-Firmware-Updates lässt sich auch die Beta-Version nicht manuell anstoßen. Stattdessen installiert sich die neue Firmware automatisch im Hintergrund, sobald die AirPods die passenden Bedingungen erfüllen. Entwickler können die Beta-Option in den Einstellungen verwenden, um die Beta-Downloads zu aktivieren.
