Apple-Forscher haben untersucht, wie Menschen mit KI-Agenten umgehen möchten und welche Erwartungen sie an die Benutzeroberflächen haben. Die Erkenntnisse könnten die Entwicklung zukünftiger Siri-Features beeinflussen.

Apple-Studie untersucht, wie Anwender die Interaktion mit KI-Agenten erwarten

In der Studie mit dem Titel „Mapping the Design Space of User Experience for Computer Use Agents“ (Kartierung des Gestaltungsraums der Benutzererfahrung für Computernutzungsagenten) stellt ein Team von vier Apple-Forschern fest, dass der Markt zwar stark in die Entwicklung und Evaluierung von KI-Agenten investiert hat, einige Aspekte der Benutzererfahrung jedoch vernachlässigt wurden: wie Benutzer mit ihnen interagieren möchten und wie diese Schnittstellen aussehen sollten.

Die Studie „Mapping the Design Space of User Experience for Computer Use Agents“ unterteilte sich in zwei Phasen:

Phase 1 – Taxonomie : Das Team analysierte neun bestehende KI-Agenten (darunter Claude Computer Use, OpenAI Operator, Project Mariner) und entwickelte ein Framework mit vier Hauptkategorien, 21 Unterkategorien und 55 Beispiel-Features für UX-Design.

: Das Team analysierte neun bestehende KI-Agenten (darunter Claude Computer Use, OpenAI Operator, Project Mariner) und entwickelte ein Framework mit vier Hauptkategorien, 21 Unterkategorien und 55 Beispiel-Features für UX-Design. Phase 2 – Wizard-of-Oz-Test: 20 Nutzer mit KI-Erfahrung führten Aufgaben durch – ohne zu wissen, dass der „Agent“ ein Forscher im Nebenraum war, der ihre Anweisungen manuell ausführte.

Zentrale Erkenntnisse

Die Forscher identifizierten klare Muster bei Nutzererwartungen: