Apple-Forscher haben untersucht, wie Menschen mit KI-Agenten umgehen möchten und welche Erwartungen sie an die Benutzeroberflächen haben. Die Erkenntnisse könnten die Entwicklung zukünftiger Siri-Features beeinflussen.
Apple-Studie untersucht, wie Anwender die Interaktion mit KI-Agenten erwarten
In der Studie mit dem Titel „Mapping the Design Space of User Experience for Computer Use Agents“ (Kartierung des Gestaltungsraums der Benutzererfahrung für Computernutzungsagenten) stellt ein Team von vier Apple-Forschern fest, dass der Markt zwar stark in die Entwicklung und Evaluierung von KI-Agenten investiert hat, einige Aspekte der Benutzererfahrung jedoch vernachlässigt wurden: wie Benutzer mit ihnen interagieren möchten und wie diese Schnittstellen aussehen sollten.
Die Studie „Mapping the Design Space of User Experience for Computer Use Agents“ unterteilte sich in zwei Phasen:
- Phase 1 – Taxonomie: Das Team analysierte neun bestehende KI-Agenten (darunter Claude Computer Use, OpenAI Operator, Project Mariner) und entwickelte ein Framework mit vier Hauptkategorien, 21 Unterkategorien und 55 Beispiel-Features für UX-Design.
- Phase 2 – Wizard-of-Oz-Test: 20 Nutzer mit KI-Erfahrung führten Aufgaben durch – ohne zu wissen, dass der „Agent“ ein Forscher im Nebenraum war, der ihre Anweisungen manuell ausführte.
Zentrale Erkenntnisse
Die Forscher identifizierten klare Muster bei Nutzererwartungen:
- Transparenz gewünscht, aber keine Mikromanagement: Nutzer wollen wissen, was der Agent tut, möchten aber nicht jeden Schritt einzeln steuern müssen.
- Kontext bestimmt Verhalten: Bei Exploration wünschen sich Nutzer mehr Zwischenschritte und Erklärungen. Bei Routine-Tasks darf der Agent eigenständiger agieren.
- Kontrolle bei Konsequenzen: Sobald echte Folgen drohen (Käufe, Kontodaten-Änderungen, Kommunikation mit anderen), fordern Nutzer maximale Kontrolle.
- Vertrauen bricht schnell: Stille Annahmen oder Fehler des Agents zerstören das Vertrauen sofort. Nutzer verlangen bei Mehrdeutigkeiten explizite Nachfragen statt eigenständiger Entscheidungen.
- Unerfahrenheit erfordert mehr Transparenz: Je weniger vertraut die Oberfläche, desto mehr Erklärungen, Bestätigungspausen und Zwischenschritte werden gewünscht – selbst bei risikoarmen Szenarien.
