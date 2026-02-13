Seit längerem wird gemunkelt, dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet. Neben dem für Herbst 2026 erwarteten iPhone Fold im Buch-Design arbeitet Apple offenbar an einem zweiten faltbaren Smartphone. Das sogenannte iPhone Flip-Modell soll sich am Muschel-Design (Clamshell-Design) und somit am Samsung Galaxy Z Flip orientieren

Zwei verschiedene Foldable-Konzepte

Während das iPhone Fold im Buchformat (horizontal aufklappbar) bereits für diesen Herbst kolportiert wird, nimmt ein zweites Falthandy-Projekt nun konkretere Formen an. Der chinesische Leaker “Fixed Focus Digital”, der für durchaus zuverlässige Informationen aus der Apple Zulieferkette bekannt ist, berichtet auf Weibo (via 9to5Mac): Apple hat offiziell ein Flip-Modell im quadratischen Clamshell-Design getestet. Allerdings ist noch nicht entschieden, ob das Gerät tatsächlich in Massenproduktion geht.

Von “unter Erwägung” zu aktiven Tests

Noch Anfang Februar berichtete Mark Gurman, dass ein zweites faltbares iPhone im Klappdesign bei Apple in Erwägung sei. Die neue Information – sollte sie stimmen – deutet darauf hin, dass die Entwicklung bereits weiter fortgeschritten ist als zunächst angenommen.

Falls Apple sich für die Produktion entscheidet, ist der früheste Marktstart Herbst 2027. Realistischer erscheint jedoch ein Launch 2028 oder später.

Zwei unterschiedliche Zielgruppen

Die beiden Foldable-Konzepte sprechen unterschiedliche Nutzer an:

iPhone Fold (Buchformat) : Tablet-Erlebnis im Taschenformat, Multitasking, große Displayfläche für Produktivität.

: Tablet-Erlebnis im Taschenformat, Multitasking, große Displayfläche für Produktivität. iPhone Flip (Clamshell): Kompaktheit, Mode-Statement, kleinere Bauform für die Hosentasche.

Apple würde mit zwei verschiedenen Foldables sowohl den Produktivitäts- als auch den Style-Markt abdecken – ähnlich wie Samsung mit Galaxy Z Fold und Z Flip.

Ob beide Modelle tatsächlich auf den Markt kommen, bleibt abzuwarten. Das iPhone Fold gilt für Herbst 2026 als gesetzt, das iPhone Flip ist offenbar noch nicht final entschieden.