Ende letzten Jahres gab Apple TV einen ersten kleinen Ausblick auf den Original-Film „Eternity“. Vor wenigen Tagen kündigten die Verantwortlichen den Start der Romantik-Komödie für den heutigen 13. Februar 2026. Ab sofort steht der Apple Original-Film auf der Video-Streaming-Plattform bereit.

„Eternity“ startet auf Apple TV

„Eternity“ ist ein Apple Original Film in Zusammenarbeit mit A24. Es handelt sich um eine von Rotten Tomatoes als „Frisch“ ausgezeichnete romantische Komödie von David Freyne. Im Jenseits, wo Seelen eine Woche Zeit haben, um zu entscheiden, wo sie die Ewigkeit verbringen wollen, steht Joan (Elizabeth Olsen) vor der unmöglichen Wahl zwischen dem Mann, mit dem sie ihr Leben verbracht hat (Miles Teller), und ihrer ersten Liebe (Callum Turner), der jung starb und jahrzehntelang auf ihre Ankunft gewartet hat.

Zum Cast gehören außerdem John Early, Olga Merediz und die Oscar-Preisträgerin Da’Vine Joy Randolph.

„Eternity“ wurde von Freyne inszeniert und geschrieben und von den Brüdern Tim und Trevor White von Star Thrower Entertainment produziert. Teller, Olsen und J. Michael Williams fungierten als ausführende Produzenten.