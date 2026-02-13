Bis zum iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vergehen zwar noch rund sieben Monate, doch schon jetzt verdichten sich die Hinweise auf kommende Neuerungen. Analyst Jeff Pu hat in einer Investorennotiz für GF Securities (via MacRumors) gleich fünf konkrete Upgrades genannt, die Apple in seinen nächsten Pro-Modellen verbauen soll.

Die Dynamic Island schrumpft

Laut dem Bericht plant Apple, den Flood Illuminator von Face ID unter das Display zu verlegen. Dadurch könnte die Dynamic Island deutlich verkleinert werden. Seit der Einführung mit dem iPhone 14 Pro war die Aussparung ein Kompromiss zwischen Funktionalität und Design. Dass Apple sie nun weiter verkleinert, wäre ein logischer nächster Schritt.

Variable Blende für die Hauptkamera

Die 48-Megapixel-Fusion-Kamera soll erstmals eine variable Blende erhalten. Im Gegensatz zur festen Blende von ƒ/1,78 bei den aktuellen Pro-Modellen lässt sich mit dieser Neuerung einstellen, wie viel Licht in das Objektiv gelangt. Das ermöglicht unter anderem mehr kreative Kontrolle über die Hintergrundunschärfe (Bokeh) und bietet eine bessere Leistung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

Der A20 Pro Chip auf 2-Nanometer-Basis

Mit dem A20 Pro wechselt Apple auf TSMCs 2-Nanometer-Fertigung der ersten Generation. Der aktuelle A19 Pro basiert noch auf dem 3-Nanometer-Verfahren. Der Sprung auf die kleinere Strukturbreite zusammen mit einem neuen Packaging-Design verspricht Verbesserungen bei Leistung und Energieeffizienz.

Apple entwickelt seinen Netzwerk-Chip weiter

Im iPhone 17 und iPhone Air steckt bereits der hauseigene N1-Chip, der Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread unterstützt. Laut Apple verbessert er auch die Zuverlässigkeit von Funktionen wie dem persönlichen Hotspot und AirDrop. Für das iPhone 18 Pro ist nun ein N2-Chip vorgesehen. Welche konkreten Verbesserungen dieser mitbringt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Das C2-Modem als dritte Generation

Apples eigenes Mobilfunkmodem hat eine rasante Entwicklung hinter sich. Der C1-Chip debütierte im iPhone 16e, gefolgt vom C1X-Chip im iPhone Air, der laut Apple bis zu doppelt so schnell arbeitet und gleichzeitig der energieeffizienteste Modem-Chip in einem iPhone sein soll. Mit dem C2-Modem im iPhone 18 Pro dürfte Apple diesen Weg konsequent fortsetzen.

Marktstart im Herbst

Apple wird die iPhone 18 Pro Modelle voraussichtlich im September vorstellen. Die genannten Features sind dabei nur ein Teil der geplanten Neuerungen. Es dürften also in den kommenden Monaten noch einige weitere Details ans Licht kommen.