Apple plant weiterhin die verbesserte Siri-Version im Laufe des Jahres 2026 einzuführen. Damit bekräftigt das Unternehmen aus Cupertino noch einmal eine Aussage, die man bereits in der Vergangenheit getätigt hat.

Siri-Update: Apple bestätigt start für 2026

Im Laufe der Woche keimte das Gerücht auf, dass Apple sein internes Ziel für die Einführung der nächsten Siri-Verbesserungen nicht einhalten kann. Lange Zeit hieß es, dass das Unternehmen aus Cupertino ein erstes größeres Siri-Update mit iOS 26.4 an den Start bringen möchten. Allerdings berichtete Mark Gurman von Bloomberg, dass sich die Einführung aufgrund interner Verzögerungen nach hinten verschiebt und mit iOS 26.5 (oder einer späteren Version) eingeführt wird.

Nach den gestrigen Berichten über Probleme bei der neuen Siri hat Apple gegenüber CNBC klargestellt: Die verbesserte Siri-Version kommt 2026 wie angekündigt. Diese Aussage entspricht den Aussagen, die bislang getätigt wurden. Einen konkreten Zeitplan hatte Apple bisher nie gegeben. Die Aussagen zu iOS 26.4 stammten ausschließlich aus der Gerüchteküche. Kurzum: Da das Unternehmen öffentlich nie einen genaueren Zeitrahmen als „2026“ genannt hat, gibt es offiziell keine Verzögerung.

Im Juni 2024 präsentierte Apple zur WWDC 2024 drei neue Kern-Funktionen der neuen Siri:

Bildschirmerkennung (Onscreen Awareness)

Persönlicher Kontext

Erweiterte App-Steuerung und App-übergreifende Aktionen

Parallel dazu arbeitet Apple angeblich weiter an einer Bildgenerierung und einer Web-Suche mit Zusammenfassungen.

Bloomberg berichtete kürzlich, dass sich in internen Tests zeigte, dass Siri Anfragen derzeit teilweise nicht korrekt verarbeitet und mitunter zu lange für eine Antwort benötigt. Zudem sollen einzelne Funktionen noch nicht wie vorgesehen funktionieren, sodass Apple die neuen Siri-Fähigkeiten voraussichtlich schrittweise über mehrere Updates hinweg ausrollen wird. Denkbar ist, dass mit iOS 26.4 zunächst ein oder zwei neue Siri-Features erscheinen, während weitere Verbesserungen und Funktionen in späteren Updates im Laufe des Jahres 2026 folgen. Für 2026 sind noch mehrere iOS‑26‑Aktualisierungen geplant, bevor iOS 27 dann im September 2026 an den Start gehen dürfte.

Kürzlich bestätigt Apple, dass das Unternehmen beim großen Siri-Update auf Google Gemini setzt. Es heißt, dass Siri mit iOS 27 zu einem Chatbot umgewandelt wird.