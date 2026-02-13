Der Leaker Jon Prosser hat sich in einem neuen Video zum iPhone 17e geäußert und eine ganze Reihe Angaben gemacht. Vieles davon deckt sich mit früheren Berichten, ein paar Details sind aber neu.

Die wichtigsten Specs

Das iPhone 17e soll ein 6,1 Zoll Display mit 60Hz bekommen, also weiterhin ohne ProMotion. Auf der Rückseite bleibt es bei einer einzelnen 48 Megapixel-Kamera. Dazu kommen 8 GB RAM und MagSafe-Laden. Farblich nennt Prosser Schwarz und Weiß als sichere Optionen, Lavendel steht als mögliche dritte Variante im Raum. Beim Preis soll sich nichts ändern, das Basismodell startet bei 599 US-Dollar.

Gedrosselter A19-Chip

Neu ist die Aussage zum Prozessor. Bisher hieß es, das iPhone 17e bekommt den gleichen A19-Chip wie das iPhone 17. Prosser spricht jetzt aber von einem sogenannten „Binned A19“. Ein Binned-Chip ist ein Prozessor, der bei der Qualitätskontrolle nicht die vollen Leistungswerte erreicht hat. Apple könnte solche Exemplare im iPhone 17e einsetzen, um Kosten zu sparen. Die Leistung liegt dann leicht unter dem regulären A19, was im täglichen Gebrauch kaum auffällt, aber in Benchmarks messbar wäre.

Neue Frontkamera

Das interessanteste Detail betrifft die Frontkamera. Das iPhone 17e soll laut Prosser das gleiche 18 Megapixel Center Stage-System bekommen wie die restliche iPhone 17 Reihe. Der quadratische Sensor ist deutlich größer als beim Vorgänger und sorgt für einen breiteren Bildausschnitt, bessere Lichtverhältnisse und eine automatische Bildanpassung durch Center Stage. Wer regelmäßig mit der Frontkamera fotografiert oder Videoanrufe macht, bekommt hier das wohl spürbarste Upgrade.

Ob das iPhone 17e eine Dynamic Island bekommt, ist nicht sicher. Prosser selbst sagt, er sei hier „nicht hundertprozentig überzeugt“. Sollte Apple tatsächlich noch an der älteren Notch festhalten, wäre das seiner Meinung nach peinlich.

Vorstellung im Februar

Apple wird das iPhone 17e voraussichtlich Mitte Februar 2026 vorstellen. Die meisten Neuerungen gegenüber dem iPhone 16e finden im Inneren statt, vom A19-Chip über das effizientere C1x-Modem bis hin zu MagSafe. Am äußeren Design ändert sich wenig, allenfalls die Dynamic Island könnte für einen neuen Look sorgen, wenn sie denn für das iPhone 17e umgesetzt wird.