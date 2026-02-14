Apple plant Ende Februar die Einführung einer überarbeiteten „Sales Coach“-App für iPhone und iPad. Die Anwendung richtet sich an Mitarbeiter in Apple Stores und bei autorisierten Apple-Händlern und soll künftig einen KI-Chatbot für Produktberatung enthalten.

Umbenennung der bestehenden SEED-App

Die neue „Sales Coach“ App soll als Update der bereits existierenden SEED-App veröffentlicht werden, die bisher Verkaufstipps und Schulungsmaterialien für Apple-Mitarbeiter bereitstellt. Die App bietet Artikel und Videos zu verschiedenen Themen – von Gründen für ein iPhone-Upgrade bis hin zu beliebten iPad-Funktionen.

Laut einer gut informierten Quelle von Macrumors soll die „Sales Coach“-App am Montag, den 23. Februar 2026, veröffentlicht werden. Gegenüber der SEED-App bringt die neue Version zwei wesentliche Neuerungen mit sich.

Neues Design und KI-Integration

Die erste Änderung betrifft das Design: Apple stattet die App mit einem komplett neuen „Liquid Glass“-Design aus, das für ein moderneres Erscheinungsbild sorgen soll.

Die zweite und wohl bedeutendere Neuerung ist ein KI-Chatbot, der allerdings erst in einem späteren Update nachgereicht wird. Über den „Fragen“-Tab in der App können Mitarbeiter dem Chatbot verschiedene Fragen zu Apple-Produkten stellen. Beispielsweise könnten sie nach den Hauptmerkmalen des iPhone Air fragen oder sich über die Funktionsweise des Instant-Hotspot-Features am Mac informieren.

Ob der Chatbot auf Apples eigenem Large Language Model basiert oder eine Drittanbieter-Plattform nutzt, ist bislang nicht bestätigt.

Neben der App für iOS und iPadOS wird „Sales Coach“ auch als Web-Version unter salescoach.apple.com verfügbar sein. Diese ist jedoch ausschließlich für Apple-Vertriebspartner zugänglich und nicht öffentlich erreichbar.

Ähnlicher Chatbot in der Support-App

Interessanterweise arbeitet Apple parallel an einem ähnlichen, öffentlich zugänglichen Chatbot für die Apple Support App, der bereits schrittweise ausgerollt wird. Dies zeigt, dass Apple KI-gestützte Assistenten sowohl intern für Mitarbeiter als auch extern für Kunden einsetzt.

Fazit

Mit der „Sales Coach“ App unterstreicht Apple seinen Fokus auf moderne Schulungsmethoden für Retail-Mitarbeiter. Der geplante KI-Chatbot könnte den Verkaufsprozess beschleunigen und Mitarbeitern schnellen Zugriff auf Produktinformationen ermöglichen. Es bleibt abzuwarten, wie gut das System in der Praxis funktioniert und ob Apple tatsächlich auf die eigene KI-Technologie setzt oder auf externe Lösungen zurückgreift.