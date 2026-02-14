In der kommenden Woche feierte die zweite Staffel zu „The Last Thing He Told Me“ ihren Start auf Apple TV. Bevor die Apple Original-Serie mit Jennifer Garner „zurückkehrt“ haben Apple TV und Apple Books den Start der Fortsetzung mit einer Live-Aufnahme des Podcasts „Bookmarked“ von Reese’s Book Club gefeiert.

Apple TV feiert zweite Staffel zu „The Last Thing He Told Me“ mit Live-Podcast

Kürzlich feierten Apple TV und Apple Books im The West Hollywood EDITION in Los Angeles die mit Spannung erwartete Rückkehr von „The Last Thing He Told Me“ mit einer Live-Aufnahme des Podcasts „Bookmarked“ von Reese’s Book Club.

Zu Gast waren die Stars der Serie, die ausführenden Produzenten und die Autorin Laura Dave. Die zweite Staffel von „The Last Thing He Told Me“ startet weltweit auf Apple TV. Die erste Folge erscheint am Freitag, dem 20. Februar 2026. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 10. April 2026 neue Episoden.

An der Podcast-Diskussion nahmen unter anderem die ausführende Produzentin Reese Witherspoon, Hauptdarstellerin und Executive Producer Jennifer Garner sowie die Darstellerinnen Angourie Rice, Judy Greer und Rita Wilson teil. Ebenfalls vertreten waren Autor, Co-Autor und Executive Producer Dave.

Moderiert wurde die Gesprächsrunde von der Journalistin und „Bookmarked“-Host Danielle Robay. Darüber hinaus nahmen Co-Autor, Co-Showrunner und Executive Producer Josh Singer sowie die Executive Producerinnen Lauren Neustadter (Hello Sunshine) und Merri D. Howard an der Veranstaltung teil.

In der zweiten Staffel taucht Owen (Nikolaj Coster-Waldau) nach fünf Jahren auf der Flucht überraschend wieder auf. Für Hannah (Garner) und ihre Stieftochter Bailey (Angourie Rice) beginnt damit ein Wettlauf gegen die Zeit: Sie müssen einen Weg finden, ihre Familie wieder zu vereinen – bevor die Vergangenheit sie endgültig einholt.