In den letzten Wochen wurde bereits intensiv darüber spekuliert, wie gut (oder schlecht) iOS 26 verbreitet ist. Nun hat Apple Licht ins Dunkel gebracht und offizielle Zahlen dazu veröffentlicht, auf wievielen iPhone und iPads und aktuelle iOS-Version läuft.

Apple veröffentlicht offiziellen Zahlen zur Verbreitung von iOS 26

Apple hat erstmals offizielle Nutzungszahlen zu iOS 26 und iPadOS 26 im Dev Center veröffentlicht – basierend auf Geräten, die am 12. Februar 2026 im App Store aktiv waren. Die Statistiken bieten einen Einblick, wie schnell die neue Betriebssystemgeneration im Apple-Ökosystem angenommen wird.

Zusammengefasst, lässt sich das Ganze wie folgt darstellen

74 Prozent aller iPhones, die in den letzten vier Jahren auf den Markt kamen, nutzen iOS 26

66 Prozent aller aktiven iPhones laufen mit iOS 26

66 Prozent aller iPads der letzten vier Jahre wurden auf iPadOS 26 aktualisiert

57 Prozent aller aktiven iPads verwenden iPadOS 26

Vergleich zu iOS 18

Blickt man auf das vergangene Jahr und iOS 18, so lässt sich festhalten, dass sich iOS 26 minimal schlechter verbreitet als die Vorgängerversion. Zum ähnlichen Zeitpunkt nach der Veröffentlichung von iOS 18 lag die Verbreitung bei aktuellen iPhones mit 76 Prozent, während iOS 26 nach etwa drei Wochen längerer Verfügbarkeit bei 74 Prozent steht. Damit hinkt die neue Version zwar leicht hinterher, liegt aber deutlich näher an früheren iOS-Versionen, als einige Anlaysen zuvor vermuten ließen.

Die Zahlen zeigen, dass ein Großteil der Apple-Nutzer inzwischen auf die neueste iOS-Version umgestiegen ist – insbesondere bei neueren Geräten. Dei iPads ist die Update-Motivation etwas niedriger als beim iPhone. Der leichte Rückstand gegenüber iOS 18 könnte an Nutzern liegen, die größere Design- oder Funktionsänderungen (wie das neue Liquid Glass-Interface) bisher meiden.

Fazit

Mit zwei Dritteln aller iPhones auf iOS 26 zeigt Apple weiterhin starke Update-Raten in seinem Ökosystem. Auch wenn die Verbreitung etwas langsamer voranschreitet als bei früheren großen Releases, sind die offiziellen Zahlen solide und bestätigen, dass viele Nutzer auf die neueste Software umsteigen.