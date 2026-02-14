Der Monat Februar ist traditionell der Monat der Herzgesundheit. Thematisch passend möchten wir euch am heuten Valentinstag (14.02.2026) auf die neue Apple Watch Herausforderung aufmerksam machen, die gestartet ist.

Apple Watch: Herausforderung zum Herzmonat 2026 ist gestartet

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Herausforderungen. Los geht es in der Regel am 01. Januar mit der Neujahrs-Herausforderung. Nachdem wir euch die Herzmonat-Herausforderung bereits vor ein paar Tagen angeteasert haben, findet diese am heutigen 14. Februar 2026 (Valentinstag) statt.

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Apple Watch-Besitzer müssen am heutigen Samstag ein Training absolvieren und damit ihren Trainingsring schließen. Es heißt

„Schließe deinen Trainingsring am Valentinstag, um diese Auszeichnung zu verdienen. Dein Herz wird es dir danken.“

Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten nicht nur eine virtuelle Medaille, sondern auch Sticker, die in der Nachrichten- und FaceTime-App verwendet werden können.