Apple hat offenbar einen wichtigen Schritt in der Neuordnung seiner Produkt-Marken vollzogen: Der bisherige iWork-Bereich auf der offiziellen Apple-Website ist verschwunden und leitet nun auf eine „Apps“-Übersicht weiter. Dies impliziert, dass das Unternehmen die iWork-Marke auslaufen lässt.

Lässt Apple die iWork-marke auslaufen?

Seit 2005 bündelt Apple seine Büro-Apps Pages, Numbers und Keynote gebündelt unter der Marke „iWork“. Nachdem kürzlich das neue Apple Creator Studio gestartet ist, scheint Apple nun die iWork-Marke auslaufen zu lassen.

Bis dato enthielt die iWork-Webseite separate Infos und Links zu Apples Textverarbeitung (Pages), Tabellenkalkulation (Numbers) und Präsentationsprogramm (Keynote). Diese sind jetzt Teil der allgemeinen Apps-Seite, gemeinsam mit Informationen zur Creator Studio, Apple Arcade oder Image Playground. Das klassische iWork-Logo oder die iWork-Bezeichnung tauchen dort nicht mehr auf – ein Zeichen dafür, dass Apple die Produktgruppe stärker ins neue Apple Creator Studio-Ökosystem integriert.

Was das bedeutet?

Die iWork-Apps selbst bleiben weiterhin verfügbar – Pages, Numbers und Keynote können wie gewohnt genutzt werden.

Apple verlinkt auf der neuen Apps-Übersicht nun Ressourcen und Premium-Features, die über Creator Studio bereitgestellt werden.

Der Begriff „iWork“ scheint in der offiziellen Kommunikation künftig weniger Bedeutung zu haben oder soll schrittweise auslaufen.

In Support-Dokumenten taucht der Name „iWork“ weiterhin auf. Ein vollständiges Ende der Marke ist daher nicht offiziell bestätigt, dürfte aber in den kommenden Monaten folgen, wenn Apple die Kommunikation weiter umstellt.

Kurzum: Apple räumt seine Website auf und lässt die alte iWork-Seite verschwinden – ein mögliches Signal dafür, dass die Marke nach über 20 Jahren allmählich durch modernere Produkt-Begriffe wie Creator Studio ersetzt wird.