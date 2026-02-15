In der Vergangenheit haben wir euch bereits das ein oder andere o2-Bundle vorgestellt, bei dem ein iPhone mit den AirPods oder der Apple Watch kombiniert wurde. Dieses Mal hat o2 einen spannenden Deal aufgelegt, bei dem das aktuelle iPhone 17 im o2 Mobile L (100GB) mit dem aktuellen MacBook Air mit M4-Chip kombiniert wird. Wann habt ihr euch zuletzt ein richtiges Upgrade gegönnt? Mit o2 Grow erhaltet ihr sogar einen dauerhaften und kostenlosen Mehrwert dazu. Nur noch wenige Tage läuft bei o2 eine Aktion bei der ihr den o2 Mobile L mit 100 GB+ zum Preis des o2 Mobile M mit 30 GB+ erhaltet.

iPhone 17 + o2 Mobile L + MacBook Air mit M4

Wo bekommt ihr ein iPhone 17 und ein MacBook Air mit dem blitzschnellen M4 Chip für einmalig 19,00 Euro? Richtig, bei o2. Anstatt euch zwischen beiden Geräten entscheiden zu müssen, bekommt ihr bei diesem Angebot einfach beides.

Über das iPhone 17 müssen wir vermutlich nicht zu viele Worte verlieren, da wir das neue iPhone-Modelle in den letzten Wochen regelmäßig thematisiert haben. Apple setzt beim iPhone 17 unter anderem auf ein 6,3 Zoll Super Retina XDR Display mit 120Hz, einen A19-Chip, 5G, 18MP Center Stage Frontkamera, Face ID, 48-MP-Hauptkamera und 48-MP-Ultraweitwinkel und vieles mehr.

Dazu gesellt sich das aktuelle MacBook Air. Das Bundle beinhaltet das 13 Zoll Modell. Apple setzt beim MacBook Air auf den leistungsstarken M4-Chip, 16GB RAM, 256GB SSD und mehr.

Der o2 Mobile L mit 100GB+ bietet euch 100GB Highspeed-Datenvolumen (5G mit bis zu 300MBit/s), eine Telefon-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming und mehr. Mit dem GROW Vorteil erhaltet ihr nach jedem Jahr automatisch mehr Datenvolumen ohne Mehrkosten. Beim o2 Mobile L sind es jedes Jahr +10 GB mtl. mehr.

Für das Apple iPhone 17 mit MacBook Air 13 (M4) in Mitternacht mit Vertrag o2 Mobile L mit 100 GB+ zahlt ihr monatlich 69,99 Euro. Einmalig werden nur 19 Euro fällig. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass 4,99 Euro Versandkosten anfallen.

>>> Hier geht es zum iPhone 17 + o2 Mobile L + MacBook Air mit M4 <<<