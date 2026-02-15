Apple wird laut einem aktuellen Bericht im März ein neues Einsteiger-MacBook vorstellen. Das Gerät soll mit dem A18 Pro-Chip aus der iPhone 16-Reihe ausgestattet sein und in verschiedenen bunten Farben erscheinen – eine Premiere für die MacBook-Produktlinie.

iPhone-Chip im Mac: A18 Pro statt M-Serie

Seit Monaten kursieren Gerüchte über ein preisgünstiges MacBook (Code-Name J700), mit dem Apple zusätzliche Marktanteile im Einsteigersegment gewinnen möchte. Statt eines speziell für Macs optimierten Apple-Silicon-Chips aus der M-Serie setzt Apple beim neuen Budget-Modell auf den A18 Pro-Prozessor, der bereits im iPhone 16 Pro zum Einsatz kommt. So heißt es zumindest in der Gerüchteküche.

Auch wenn der A18 Pro nicht die Leistung eines MacBook Air mit M-Chip erreicht, ist er keineswegs „schwach auf der Brust“. Der Chip war der erste iPhone-Prozessor, der mit dem ursprünglichen M1-Chip konkurrenzfähig wurde, der 2020 in den ersten Apple-Silicon-Macs debütierte. Für alltägliche Aufgaben wie Surfen, E-Mails, Office-Anwendungen und Multimedia sollte die Leistung mehr als ausreichend sein.

Technische Ausstattung und Design

Laut Mark Gurman im jüngsten PowerOn-Newsletter wird das neue MacBook mit einem Display von knapp unter 13 Zoll ausgestattet sein. Frühere Berichte sprachen von einer Bildschirmdiagonale von 12,9 Zoll. Interessant ist, dass Apple trotz des niedrigeren kolportieren Preises nicht auf Plastik als Gehäusematerial setzt – eine Entscheidung, die man zur Kosteneinsparung hätte treffen können.

Neues Fertigungsverfahren für Aluminiumgehäuse

Stattdessen hat Apple offenbar ein neues Herstellungsverfahren für Aluminiumgehäuse entwickelt. Dieser Prozess soll schneller und kosteneffizienter sein als das aktuell beim MacBook Air und MacBook Pro der Fall ist.. Apple kann so die Premium-Optik und -Haptik beibehalten, während gleichzeitig die Produktionskosten sinken.

Bunte Farben: Eine Premiere für MacBooks

Eine der spannendsten Neuerungen ist die Farbpalette. Gurman berichtet, dass Apple mit verschiedenen auffälligen Farben experimentiert hat, darunter:

Hellgelb

Hellgrün

Blau

Pink

Klassisches Silber

Dunkelgrau

Welche Farben schlussendlich zur Markteinführung verfügbar sein werden, ist noch unklar. Doch allein die Tatsache, dass Apple farbige MacBooks in Betracht zieht, erinnert an die bunten iMac-Modelle und könnte vor allem jüngere Käufer und Einsteiger ansprechen.

Preis und Positionierung

Frühere Berichte deuteten auf einen Einstiegspreis von rund 599 bis 699 US-Dollar hin. Das wäre ein deutlicher Unterschied zum aktuellen MacBook Air, das bei 999 Dollar startet – wobei es bei Amazon häufig reduziert für etwa 849 Dollar erhältlich ist. Bei uns in Deutschland kostet das MacBook Air derzeit rund 900 Euro bei Amazon.

Mit diesem Preispunkt würde Apple eine wichtige Lücke im Portfolio schließen und Nutzern einen erschwinglichen Einstieg in das Mac-Ökosystem ermöglichen. Besonders für Schüler, Studenten und Nutzer mit grundlegenden Computer-Bedürfnissen könnte das Einsteiger-MacBook eine attraktive Option sein.

Präsentation im März erwartet

Laut Gurman wird Apple das neue MacBook bei einem Event im März vorstellen. Während in den letzten Wochen vor allem über die kommenden MacBook Pro-Modelle mit M5 Pro- und M5 Max-Chips sowie die für später erwarteten MacBook Pros mit OLED-Display spekuliert wurde, rückt nun das Budget-MacBook wieder in den Fokus.

Fazit

Das neue Budget-MacBook mit A18 Pro-Chip könnte für Apple ein wichtiger Schritt sein, um auch preisbewusste Käufer für das Mac-Ökosystem zu gewinnen. Die Kombination aus iPhone-Prozessor, neuem Fertigungsverfahren und bunten Farben zeigt, dass Apple bereit ist, neue Wege zu gehen, um den Markt der Einsteiger-Notebooks zu erobern.

Für Nutzer, die bisher Macs als zu teuer empfunden haben, aber dennoch die Vorzüge von macOS nutzen möchten, könnte dieses Gerät genau das Richtige sein. Die Leistung des A18 Pro sollte für die meisten alltäglichen Aufgaben mehr als ausreichen – und das zu einem deutlich günstigeren Preis als bei den etablierten MacBook-Modellen.