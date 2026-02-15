Dass Tesla an einer CarPlay-Integration arbeitet, ist seit November vergangenen Jahres bekannt. Damals berichtete Bloomberg erstmals darüber und stellte einen Launch „in den kommenden Monaten“ in Aussicht. Tesla plant, CarPlay als Anwendung innerhalb der eigenen Benutzeroberfläche einzubetten. Jetzt gibt es ein Update zur Lage, und die ist komplizierter als gedacht.

Apple und Tesla arbeiten gemeinsam an der Umsetzung

In der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters bestätigt Mark Gurman, dass Tesla weiterhin an der geplanten Unterstützung von Apples CarPlay festhält. Beide Unternehmen arbeiten aktiv zusammen, um die Integration zu realisieren. Allerdings sind dabei einige technische Hürden aufgetaucht, die den Zeitplan nach hinten verschieben.

Das Kernproblem liegt in der Kompatibilität zwischen Apple Maps und Teslas eigenem Kartensystem, das für die Autonomie-Funktionen der Fahrzeuge zuständig ist. Konkret synchronisierte sich die Routenführung von Teslas Karten-App nicht richtig mit Apple Maps während der autonomen Fahrt. Für Nutzer hätte das eine verwirrende Situation geschaffen, weil theoretisch beide Kartendienste gleichzeitig auf dem Display sichtbar wären und unterschiedliche Anweisungen liefern könnten.

Tesla hat Apple deshalb um technische Anpassungen an Maps gebeten. Apple setzte die gewünschten Änderungen auch tatsächlich um. So wurde der Fix in einem Update für iOS 26 und die neueste CarPlay-Version integriert. Hier kommt aber der eigentliche Knackpunkt ins Spiel. Die Verbreitung von iOS 26 verläuft langsamer als bei früheren Releases. Apple hatte vor Kurzem die aktuelle Installationsrate von iOS 26 veröffentlicht, wonach 74 Prozent aller iPhones der letzten vier Jahre mittlerweile das Betriebssystem nutzen.

Das klingt zunächst solide, sagt aber nichts darüber aus, wie viele dieser Nutzer auch die spätere Version mit dem entscheidenden CarPlay-Bugfix installiert haben. Aus Teslas Sicht waren Ende vergangenen Jahres schlicht zu wenige Nutzer auf dem nötigen Softwarestand. Den CarPlay-Support in dieser Situation auszurollen, hätte bei einem erheblichen Teil der iPhone-Besitzer zu genau den Problemen geführt, die man eigentlich verhindern wollte.

Einen festen Starttermin für CarPlay in Tesla-Fahrzeugen gibt es bisher nicht. Der Autohersteller wartet allem Anschein nach darauf, dass die Verbreitung des benötigten Updates weiter steigt, bevor das Feature freigeschaltet wird.