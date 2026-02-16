Bei Freenet läuft aktuelle eine Aktion, die für alle Nutzer spannend ist, die Interesse an einer Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen haben. Ihr erhaltet den Tarif Unlimited Advanced für nur 14,99 Euro pro Monat. Ein Anschlusspreis fällt nicht an.
Allnet Unlimited-Flat nur 14,99 Euro
Freenet hat einen neuen – zeitlich befristeten – Deal aufgelegt, bei der ihr euch eine Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen zum Knallerpreis sichern könnt. Für den Tarif „Unlimited Advanced“ werden monatlich nur 14,99 Euro fällig. Neben dem unbegrenztem Datenvolumen erhaltet ihr noch eine Telefon-Flat, VoLTE & WiFi-Call und mehr.
Übersicht
- Unbegrenztes Datenvolumen
- Bis zu 50MBit/s
- Vodafone-Netz
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- EU-Roaming
- VoLTE & WiFi-Call
- eSIM und MultiSIM möglich
- 14,99 Euro pro Monat
- Kein Anschlusspreis
Der Tarif „Unlimited Advanced“ kann ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Der Vertragsstart ist flexibel wählbar. Die kostenlose Rufnummernmitnahme ist möglich.
