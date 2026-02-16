Allnet Unlimited-Flat nur 14,99 Euro [0 Euro AP, eSIM und MultiSIM möglich]

Bei Freenet läuft aktuelle eine Aktion, die für alle Nutzer spannend ist, die Interesse an einer Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen haben. Ihr erhaltet den Tarif Unlimited Advanced für nur 14,99 Euro pro Monat. Ein Anschlusspreis fällt nicht an.

Freenet hat einen neuen – zeitlich befristeten – Deal aufgelegt, bei der ihr euch eine Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen zum Knallerpreis sichern könnt. Für den Tarif „Unlimited Advanced“ werden monatlich nur 14,99 Euro fällig. Neben dem unbegrenztem Datenvolumen erhaltet ihr noch eine Telefon-Flat, VoLTE & WiFi-Call und mehr.

Übersicht

  • Unbegrenztes Datenvolumen
  • Bis zu 50MBit/s
  • Vodafone-Netz
  • Telefon-Flat
  • SMS-Flat
  • EU-Roaming
  • VoLTE & WiFi-Call
  • eSIM und MultiSIM möglich
  • 14,99 Euro pro Monat
  • Kein Anschlusspreis

Der Tarif „Unlimited Advanced“ kann ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Der Vertragsstart ist flexibel wählbar. Die kostenlose Rufnummernmitnahme ist möglich.

>>> Hier geht es zum Tarif „Unlimited Advanced“ <<<

