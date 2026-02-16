Bei Freenet läuft aktuelle eine Aktion, die für alle Nutzer spannend ist, die Interesse an einer Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen haben. Ihr erhaltet den Tarif Unlimited Advanced für nur 14,99 Euro pro Monat. Ein Anschlusspreis fällt nicht an.

Allnet Unlimited-Flat nur 14,99 Euro

Freenet hat einen neuen – zeitlich befristeten – Deal aufgelegt, bei der ihr euch eine Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen zum Knallerpreis sichern könnt. Für den Tarif „Unlimited Advanced“ werden monatlich nur 14,99 Euro fällig. Neben dem unbegrenztem Datenvolumen erhaltet ihr noch eine Telefon-Flat, VoLTE & WiFi-Call und mehr.

Übersicht

Unbegrenztes Datenvolumen

Bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call

eSIM und MultiSIM möglich

14,99 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Der Tarif „Unlimited Advanced“ kann ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Der Vertragsstart ist flexibel wählbar. Die kostenlose Rufnummernmitnahme ist möglich.

>>> Hier geht es zum Tarif „Unlimited Advanced“ <<<