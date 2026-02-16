Apple hat vor wenigen Augenblicken ein Special Event („Special Experience“) für den kommenden Monat angekündigt. Konkret lädt das Unternehmen Medienvertreter, Influencer, YouTuber und Co. für den 4. März 2026 nach New York, London und Shanghai ein.

Apple kündigt Special Event für den 4. März 2026 an

Apple hat an ausgewählte Medienvertreter eine Einladung für ein Special Event am 4. März 2026 verschickt. In der Einladung zum New Yorker Event heißt es

You´re invited. Please join us in person for a special Experience in New York.

Das Event startet um 09 Uhr ET bzw. 14:00 Uhr bzw. 15:00 Uhr deutscher Zeit. Gerüchten zufolge sollen allerhand neue Apple Produkte in den kommenden Wochen angekündigt werden, wir denken dabei unter anderem an

ein neues MacBook mit A18-Chip

ein neues MacBook Air mit M5-Chip

neue MacBook Pro Modelle mit M5 Pro und M5 Max

ein neues Mac-Display

das iPhone 17e

ein iPad mit A18-Chip

und ein neues iPad Air mit M4-Chip.

Apple nennt die Veranstaltung bewusst eine Apple Experience, was darauf hindeutet, dass der Schwerpunkt möglicherweise nicht nur auf klassischen Produktankündigungen, sondern auch auf praktischen Demos und interaktiven Elementen liegen könnte – ähnlich wie bei früheren Apple-Erlebnissen für Entwickler oder Kreative.

Wenn ihr in näher Zukunft auf Apple Neuheiten hofft, sollet ihr euch in jedem Fall den 04. März 2026 rot im Kalender eintragen.