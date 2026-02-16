Apple Music und TikTok testen aktuell zwei neue Funktionen, die das Musikerlebnis in der Kurzvideo-App verbessern soll. Nutzer können künftig volle Songs direkt in TikTok abspielen und gemeinsam mit „Listening Parties“ Musik hören.

Vollständige Lieder in TikTok abspielen

Die neue „Vollständige Lieder abspielen“-Funktion basiert auf Apples MusicKit-Framework und ermöglicht es, komplette Songs direkt in der TikTok-App abzuspielen – ohne in Apple Music wechseln zu müssen.

Ein Apple Music Abo ist hierfür erforderlich. Die Musik kommt weiterhin direkt von Apple Music und wird mit „von Apple Music“ gekennzeichnet. Ziel ist es, das Entdecken von Musik zu erleichtern und ein nahtloses Hörerlebnis zu schaffen, ohne die App verlassen zu müssen.

Listening Parties

Die zweite Neuerung ist eine „Listening Party“-Funktion, mit der Fans gemeinsam in einer Community-Umgebung Musik hören können. Das Konzept erinnert an den mittlerweile eingestellten Dienst Turntable.fm, bei dem Nutzer gemeinsam Musik streamen konnten.

9to5Mac erinnert daran, dass Apple und TikTok in der Vergangenhgeit bereits mehrfach zusammengearbeitet haben. Im Jahr 2023 integrierte TikTok die Möglichkeit, entdeckte Songs direkt zur Apple Music Mediathek hinzuzufügen. Seit 2024 ermöglicht Apple Music das Teilen von Liedern aus der Apple Music-App direkt zu TikTok.

Die beiden neuen Features befinden sich noch in der Beta-Phase und sind daher noch nicht für alle Nutzer verfügbar. Ein konkreter Starttermin für die öffentliche Freigabe wurde nicht genannt.