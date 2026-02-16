Ein neues Jahr startet aus Apple-Sicht für gewöhnlich ruhig. Seit Jahresbeginn haben wir schon das ein oder andere Softwareupdate erlebt und zudem hat Apple die AirTags 2 auf den Markt gebracht. Die kommenden Wochen dürften deutlich turbulenter werden und es heißt, dass Apple seine Hardware-Palette deutlich erweitern.

Mehrere neue Apple Produkte sollen in den kommenden Wochen erscheinen

Mark Gurman von Bloomberg hat über das Wochenende die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem geht er nicht nur explizit auf iOS 27 und ein neues MacBook ein, er spricht auch davon, dass in den kommenden Wochen mehrere neue Apple-Geräte vor der offiziellen Präsentation stehen.

Diese Apple-Neuheiten sollen bald starten

Ein günstigeren MacBook mit A18 Pro-Chip (etwas kleiner als 13 Zoll und in mehreren bunten Farben)

(etwas kleiner als 13 Zoll und in mehreren bunten Farben) Ein neues MacBook Air mit M5-Chip (Leistungs-Upgrade des bestehenden Modells)

(Leistungs-Upgrade des bestehenden Modells) MacBook Pro-Modelle mit M5 Pro und M5 Max (Leistungs-Upgrade der bestehenden Modelle)

(Leistungs-Upgrade der bestehenden Modelle) Neue externe Mac-Displays (höhere Bildwiederholrate und verbesserte Darstellung)

(höhere Bildwiederholrate und verbesserte Darstellung) Ein neues iPhone 17e-Modell (klassisches Nachfolgermodell des iPhone 16e)

(klassisches Nachfolgermodell des iPhone 16e) neue iPads (Leistungsupgrades für das iPad und iPad Air)

In seinem jüngsten Newsletter sprach er davon, das Apple für März ein Event vorbereitet. Kaum ausgesprochen, hat Apple heute eine Special Experience für den 04. März 2026 angekündigt.