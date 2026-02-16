Rechtzeitig zum Start der Formel-1-Übertragungen auf Apple TV ist Apple mit verschiedenen Rennteams eine Kooperation eingegangen. Im Rahmen der Zusammenarbeit ist eine „Shot on iPhone“-Kampagne entstanden, die die neuen Rennwagen mit dem iPhone 17 Pro in Szene setzt.

Apple bewirbt Formel-1-Saison 2026 mit „Shot on iPhone“-Kampagne

Die Formel-1-Saison 2026 startet am 7. März mit dem ersten Rennwochenende. Apple TV überträgt in den USA alle Rennen, Qualifyings und Trainings im Live-Stream. Im Vorfeld hat das Unternehmen aus Cupertino mit verschiedenen Rennställen kooperiert.

Besonders prominent ist die Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Neuling Cadillac. Das amerikanische Team nutzt das ikonische „Shot on iPhone“-Format, um verschiedene Aufnahmen von den Testfahrten zu präsentieren. Die Bilder zeigen sowohl den Rennwagen als auch die Fahrer und vermitteln einen Blick hinter die Kulissen.

Doch Cadillac ist nicht das einzige Team, das mit Apple zusammenarbeitet hat. Auch Red Bull Racing hat eine „Shot on iPhone“-Kampagne für die Präsentation seines neuen Boliden gestartet. Zusätzlich demonstrierte Red Bull einige neue Motorenteile mithilfe einer Apple Vision Pro-Präsentation – eine innovative Art, technische Details zu visualisieren.

Hours after unveiling its livery via a Super Bowl commercial and in-person Times Square activation, the Cadillac Formula 1 Team continued its innovative launch with a „Shot on iPhone“ social and out-of-home executions in collaboration with Apple. 📸 courtest @Cadillac_F1 pic.twitter.com/MLpxTTKP7b — Vincenzo Landino (@vincenzolandino) February 13, 2026

Beobachtern zufolge waren während der Testwoche zahlreiche iPhone 17 Pro-Geräte im Fahrerlager zu sehen, was darauf hindeutet, dass noch weitere Teams ähnliche Kampagnen planen könnten. Es ist derzeit unklar, ob Apple separate Werbeverträge mit den einzelnen Teams abgeschlossen hat oder ob diese Promotionen Teil des übergeordneten Apple-F1-Streaming-Deals sind.

Die „Shot on iPhone“-Aufnahmen sollen die Verbindung zwischen Apple-Hardware, der Action auf der Strecke und der Streaming-Partnerschaft weiter stärken – und gleichzeitig zeigen, was mit einem iPhone-Kamerasystem alles möglich ist