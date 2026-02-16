Apple hat heute ein Update für Apple Podcasts angekündigt. Dieses soll im Frühjahr dieses Jahres veröffentlicht werden und die App um eine fortschrittliche Video-Podcast-Funktionen erweitern. Dieses verbesserte Video-Podcast-Erlebnis nutzt Apples branchenführende HTTP Live Streaming (HLS)-Technologie und setzt damit einen neuen Standard.

Apple führt neues Video-Podcast-Erlebnis auf Apple Podcasts ein

Apple führt im Laufe des Frühjahrs eine neue Video-Podcast-Funktionen ein. Podcaster erhalten so neue Monetarisierungsmöglichkeiten, während Nutzern gleichzeitig ein erstklassiges Seherlebnis geboten wird.

In der Apple Podcasts App können Nutzer künftig nahtlos zwischen Audio- und Video-Wiedergabe wechseln. Damit soll das Entdecken und Anschauen von Video-Podcasts genauso unkompliziert und angenehm sein wie das reine Anhören von Audio-Formaten.

Videos lassen sich direkt innerhalb der App abspielen, bei Bedarf im horizontalen Vollbildmodus betrachten und auch für die Offline-Wiedergabe herunterladen. Für eine stabile Qualität sorgt eine automatische Anpassung der Streaming-Auflösung auf Basis von HLS-Technologie. So wird – abhängig von WLAN- oder Mobilfunkverbindung – stets die bestmögliche Wiedergabe sichergestellt.

Video-Episoden werden zudem vollständig in die bestehenden Funktionen der App integriert. Dazu zählen unter anderem personalisierte Empfehlungen sowie die redaktionelle Kuratierung im „Neu“-Tab und auf den jeweiligen Kategorieseiten.

Mit dem neuen Video-Podcast-Erlebnis stärkt Apple zugleich die Position der Creator. Podcaster veröffentlichen ihre Inhalte weiterhin über teilnehmende Hosting-Anbieter und Werbenetzwerke – und behalten dabei die volle Kontrolle über Inhalte und Monetarisierung.

Zum Start unterstützen unter anderem Acast, ART19, Omny Studio von Triton sowie SiriusXM – einschließlich SiriusXM Media, AdsWizz und Simplecast – das HLS-Videoformat. Weitere Anbieter sollen in Zukunft folgen.

Apple schreibt weiter

Erstmals können Kreative Videoanzeigen – inklusive vom Moderator vorgelesener Spots – dynamisch einfügen und so den Zugang zum breiteren Videowerbemarkt erschließen, ohne die volle kreative Kontrolle zu verlieren. Videos lassen sich nahtlos in bestehende Sendungen integrieren, ohne Hörer oder Downloads zu beeinträchtigen. Kreative können ihre Inhalte durch Sponsoring und dynamische Werbung monetarisieren. Apple berechnet weder Hosting-Anbietern noch Kreativen Gebühren für die Verbreitung von Podcasts auf Apple Podcasts, weder über herkömmliche RSS/MP3-Dateien noch über HLS-Video. Ab Ende dieses Jahres wird Apple teilnehmenden Werbenetzwerken eine impressionsbasierte Gebühr für die Auslieferung dynamischer Anzeigen in HLS-Videos auf Apple Podcasts berechnen.

Ab heute ist HLS-Video in den Betaversionen von iOS 26.4, iPadOS 26.4 und visionOS 26.4 zum Testen verfügbar. Die Funktion wird im Frühjahr für iPhone-, iPad- und Apple Vision Pro-Nutzer sowie über Apple Podcasts im Web verfügbar sein.