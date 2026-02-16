Apple hat vor wenigen Augenblicken die erste Beta 1 zu iOS 26.4 & iPadOS 26.4 veröffentlicht. Nachdem zuletzt die finale Version von iOS 26.3 und iPadOS 26.3 für alle Nutzer freigegeben wurde, steht nun eine neue Beta-Version für eingetragene Entwickler bereit.

Apple gibt Beta 1 zu iOS 26.4 & iPadOS 26.4 frei

Ab sofort steht die Beta 1 zu iOS 26.4 und iPadOS 26.4 für eigetragene Entwickler auf den Apple Servern bereit. Diese kann direkt am iPhone oder iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates heruntergeladen und installiert werden. Dabei muss eure Apple ID mit dem Entwicklerkonto verknüpft sein.

In den letzten Wochen und Monaten wurde intensiv darüber spekuliert, welche Neuerungen die X.4 Updates mit sich bringen werden. In erster Linie wurden Verbesserungen für Siri genannt. Fraglich ist allerdings, wie groß das KI-Upgrade für den Sprachassistenten ausfallen wird. Zudem wurden neue Emojis, Verbesserungen für Freeform und Creator-Studio-Erweiterungen, Anpassungen der TV-App im Hinblick auf Sportinhalte und mehr genannt.

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht abschätzen, welche Neuerungen die Beta 1 zu iOS 26.4 und iPadOS 26.4 tatsächlich mit sich bringt. In den kommenden Stunden dürfte die neue Vorabversion auf ersten iPhone- und iPad-Modellen landen und Licht ins Dunkel bringen. Sobald uns erste Erkenntnisse über die Verbesserungen von iOS 26.4 und iPadOS 26.4 vorliegen, werden wir nachberichten.

Update

Die Beta 1 zu macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.3, HomePod Software 26.4 und visionOS 26.4 steht ebenfalls bereit.