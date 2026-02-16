Apple hat sich für iOS 27 ein bedeutsames Ziel gesetzt. Statt neue Funktionen in den Vordergrund zu stellen, will das Unternehmen zunächst den Quellcode von iOS gründlich aufräumen. Das berichtet Mark Gurman von Bloomberg in der aktuellen Ausgabe seines „Power On“-Newsletters.

Frühjahrsputz im Quellcode

Konkret plant Apple, alten und überflüssigen Code zu entfernen, veraltete Apps intern zu modernisieren und kleinere Anpassungen an der Liquid Glass Oberfläche vorzunehmen. Gurman beschreibt iOS im aktuellen Zustand als „ziemliches Durcheinander unter der Haube“. Eine Einschätzung, die viele Nutzer nachvollziehen dürften. In den letzten Jahren häuften sich Bugs, die Performance schwankte und die Akkulaufzeit ließ bei einigen Geräten spürbar nach. Dass ausgerechnet Apple, lange bekannt für die Stabilität seiner Software, hier Nachholbedarf hat, war für viele enttäuschend.

Mehr Akkulaufzeit als Nebeneffekt

Durch die umfassende Code-Bereinigung erhoffen sich die Ingenieure bei Apple auch messbare Effizienzgewinne. Das Ergebnis soll sich direkt auf die Akkulaufzeit auswirken. Ob Apple diese Verbesserungen aktiv vermarkten wird oder ob sie eher als stiller Bonus der Aufräumarbeiten durchgehen, ist laut Gurman noch unklar. Für die Nutzer wäre es so oder so ein willkommener Fortschritt.

Siri und Apple Intelligence im Fokus

Neben der technischen Optimierung arbeitet Apple auch an den KI-Funktionen in iOS 27. Einige der auf der WWDC 2024 angekündigten Siri-Verbesserungen wurden bereits auf iOS 27 verschoben. Zusätzlich soll Apple an einer Art Siri-Chatbot arbeiten. Bis zur Keynote im Juni dürften noch weitere Details ans Licht kommen.