Apple hat im Laufe des heutigen Abends die Beta-Runde zu iOS 26.4 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Mittlerweile ist die Beta auf den ersten Endgeräten gelandet und die ersten Neuerungen werden bekannt. Unter anderem hat Apple die Apple Music-App angepackt.

iOS 26.4: Apple Music mit Konzert-Infos und Design-Anpassungen

Mit der ersten Beta von iOS 26.4 spendiert Apple der Music-App ein überarbeitetes Design für Alben und Playlists sowie neue Konzert-Features.

Das auffälligste Update ist das neue Vollbild-Design für Alben und Playlists. Die Trackliste erhält nun eine Hintergrundfarbe, die zum jeweiligen Cover-Artwork passt. Apple wählt dabei keine exakte Farbübereinstimmung, sondern eine harmonische Ergänzung, die die Stimmung des Covers aufgreift und verstärkt. Das Ergebnis: Ein immersiveres visuelles Erlebnis beim Durchstöbern von Musik.

New in iOS 26.4 – Apple Music Concerts Near You:

Find shows in your area and tour dates for artists you love right in Apple Music. New Look for Albums and Playlists:

Full-page artwork brings your music to life. pic.twitter.com/clStU36gUZ — Aaron (@aaronp613) February 16, 2026

Ein weiteres neues Feature: „Concerts Near You“. Nutzer können jetzt Konzerte und Tour-Termine ihrer Lieblingskünstler direkt in Apple Music entdecken – inklusive lokaler Shows in der Nähe.

Überarbeiteter Profil-Screen

In der Musik-App gibt es außerdem einen neu gestalteten Profil-Bereich, der auch in anderen System-Apps wie Podcasts und TV verfügbar ist. Er enthält Verknüpfungen zu eurem Apple-Account, beispielsweise zum Aufladen eures Guthabens oder zum Einlösen einer Apple-Geschenkkarte oder eines App-Codes.