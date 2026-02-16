Der Mac Studio ist in vielen Konfigurationen kaum noch lieferbar und in zahlreichen Apple Stores weltweit komplett aus dem Sortiment verschwunden. Bei Apple ist das ein verlässliches Zeichen dafür, dass ein neues Modell kurz bevorsteht. Der Zeitpunkt passt, denn in den kommenden Wochen stehen gleich mehrere Mac-Neuheiten an. Das MacBook Pro soll im März auf den M5 Pro und M5 Max umgestellt werden, auch Mac mini und iMac stehen wohl vor einem M5-Upgrade. Selbst ein komplett neues MacBook mit dem A18 Pro ist im Gespräch.

Lieferzeiten von bis zu zwei Monaten

Je nach gewählter Ausstattung kann es beim Mac Studio derzeit bis zu zwei Monate dauern, bis eine Bestellung tatsächlich ankommt. Apple drosselt in solchen Phasen typischerweise die Produktion des Vorgängers, leert die Lager und bereitet den Nachfolger vor. In Deutschland ist zumindest die Basiskonfiguration noch kurzfristig lieferbar, doch wer eine individuellere Ausstattung wählt, wartet bis weit in den März hinein.

Der M-Ultra feiert sein Comeback

Am äußeren Design des Mac Studio dürfte sich 2026 kaum etwas ändern, die eigentliche Neuerung steckt unter der Haube. Apple wird das Gerät voraussichtlich mit dem M5 Max und dem M5 Ultra ausstatten. Vor allem die Rückkehr der Ultra-Variante ist eine gute Nachricht, denn beim M4 hatte Apple diese besonders leistungsstarke Chip-Variante komplett gestrichen. Dass sie beim M5 wiederkommt, gilt mittlerweile als weitgehend gesichert, nachdem in Apples Systemsoftware bereits entsprechende Hinweise aufgetaucht sind.

Interessant ist dabei der Aufbau der neuen Chipfamilie. Der M5 Pro, der wohl zuerst im MacBook Pro zum Einsatz kommt, basiert im Grunde auf dem M5 Max mit reduzierter Kernanzahl. Der M5 Ultra hingegen ist eine komplett eigenständige Entwicklung. Passend zum neuen Mac Studio gibt es außerdem Gerüchte über eine überarbeitete Version des Studio Displays, das dem neuen Modell zur Seite gestellt werden könnte.

Was wird aus dem Mac Pro?

Nicht nur beim Mac Studio, auch beim Mac Pro sind die Lieferzeiten zuletzt gestiegen. Aktuell muss man mit zwei bis sechs Wochen rechnen. Allerdings hat diese Verknappung einen anderen Hintergrund. Der Tower läuft immer noch mit dem inzwischen in die Jahre gekommenen M2 Ultra Chip. Ob Apple ihn überhaupt noch einmal aktualisiert, ist fraglich. Bloomberg hatte bereits im November berichtet, dass Apple die Weiterentwicklung des Mac Pro angeblich eingestellt hat und für 2026 keine neue Generation plant. Ob das tatsächlich das Ende für Apples leistungsstärkstes Desktop-Modell bedeutet, bleibt vorerst offen.