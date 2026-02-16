Apple plant, innerhalb der nächsten drei Jahre seine MacBooks mit einer integrierten Privacy-Screen-Technologie auszustatten. Die Displays würden dann nur für Personen direkt vor dem Bildschirm lesbar sein – von der Seite sieht man dann nur ein abgedunkeltes Bild.
Pixelbasierte Blickschutz-Technologie
Laut Marktforschungsunternehmen Omdia wird Apple eine Technologie einsetzen, die Betrachtungswinkel einschränkt und ein sogenanntes „Shoulder Surfing“ verhindert. Ähnlich wie Samsungs kommende Privacy-Display-Funktion im Galaxy S26 Ultra arbeitet die Technik auf Pixelebene.
Samsung entwickelte die Technologie über fünf Jahre hinweg und kombiniert Hardware (Flex Magic Pixel OLED) mit Software-Steuerung. Nutzer können:
- eine Aktivierung pro App festlegen
- Bei Passwort-Eingabe oder Benachrichtigungen automatisch einschalten
- Intensität der Winkeleinschränkung anpassen
Samsung beschreibt die Funktion als Erweiterung der Knox-Sicherheitsplattform.
Apple-Patente bereits vorhanden
Apple hat bereits 2023 zwei Patente eingereicht, die „Shoulder Surfing“ verhindern sollen:
- Privacy-Film für gebogene Displays (iPhones) mit eingeschränktem Lichtemissionswinkel
- Einstellbare Betrachtungswinkel-Technologie für flache Bildschirme (Macs) mit Lamellen oder Flüssigkristall-Elementen
Timeline: MacBooks ab 2029
Der Omdia-Bericht geht von einer Einführung bis 2029 aus. Dies passt zur erwarteten Umstellung der MacBook-Reihe auf Samsung-OLED-Panels:
- MacBook Pro: OLED-Displays Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet
- MacBook Air: Folgt danach mit OLED
An dieser Stelle sollte man unbedingt bedenken, dass Omdias Projektion auf einer Analystenvorhersage basiert, nicht auf Insider-Informationen. Auch Apples Patente garantieren keine Produktumsetzung. Allerdings entsteht durch Samsungs baldigen Launch Druck auf Apple, nachzuziehen.
Die Privacy-Screen-Funktion würde besonders Geschäftsreisende, Cafégänger und alle anderen Nutzer ansprechen, die sensible Daten in öffentlichen Räumen bearbeiten.
