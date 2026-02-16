Apple plant, innerhalb der nächsten drei Jahre seine MacBooks mit einer integrierten Privacy-Screen-Technologie auszustatten. Die Displays würden dann nur für Personen direkt vor dem Bildschirm lesbar sein – von der Seite sieht man dann nur ein abgedunkeltes Bild.

Pixelbasierte Blickschutz-Technologie

Laut Marktforschungsunternehmen Omdia wird Apple eine Technologie einsetzen, die Betrachtungswinkel einschränkt und ein sogenanntes „Shoulder Surfing“ verhindert. Ähnlich wie Samsungs kommende Privacy-Display-Funktion im Galaxy S26 Ultra arbeitet die Technik auf Pixelebene.

Samsung entwickelte die Technologie über fünf Jahre hinweg und kombiniert Hardware (Flex Magic Pixel OLED) mit Software-Steuerung. Nutzer können:

eine Aktivierung pro App festlegen

Bei Passwort-Eingabe oder Benachrichtigungen automatisch einschalten

Intensität der Winkeleinschränkung anpassen

Samsung beschreibt die Funktion als Erweiterung der Knox-Sicherheitsplattform.

Apple-Patente bereits vorhanden

Apple hat bereits 2023 zwei Patente eingereicht, die „Shoulder Surfing“ verhindern sollen:

Privacy-Film für gebogene Displays (iPhones) mit eingeschränktem Lichtemissionswinkel

Einstellbare Betrachtungswinkel-Technologie für flache Bildschirme (Macs) mit Lamellen oder Flüssigkristall-Elementen

Timeline: MacBooks ab 2029

Der Omdia-Bericht geht von einer Einführung bis 2029 aus. Dies passt zur erwarteten Umstellung der MacBook-Reihe auf Samsung-OLED-Panels:

MacBook Pro : OLED-Displays Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet

: OLED-Displays Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet MacBook Air: Folgt danach mit OLED

An dieser Stelle sollte man unbedingt bedenken, dass Omdias Projektion auf einer Analystenvorhersage basiert, nicht auf Insider-Informationen. Auch Apples Patente garantieren keine Produktumsetzung. Allerdings entsteht durch Samsungs baldigen Launch Druck auf Apple, nachzuziehen.

Die Privacy-Screen-Funktion würde besonders Geschäftsreisende, Cafégänger und alle anderen Nutzer ansprechen, die sensible Daten in öffentlichen Räumen bearbeiten.