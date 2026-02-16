iOS 26.4 ist da – zumindest die Beta 1. Eingetragene Entwickler haben seit heute Abend die Möglichkeit, sich die erste Vorabversion des kommenden X.4 Updates herunterzuladen und zu installieren. Mittlerweile sind die ersten Neuerungen bekannt und Apple hat die Wallpaper-Gallerie überarbeitet.

iOS 26.4: Wallpaper-Galerie komplett überarbeitet

Mit iOS 26.4 Beta 1 spendiert Apple der Wallpaper Gallery ein umfassendes Redesign mit verbesserter Leistung und modularem Aufbau.

Das neue System bietet Kategorien im oberen Bereich, Fotobereiche für „Empfohlen“, „Zufällige Fotos“ und „Räumliche Szenen“ sowie bekannte Kategorien, die hinzugefügt und entfernt werden können.

Die neue Wallpaper-Galerie listet beispielsweise Bereiche für Wetter, Astronomie, Emojis und mehr mit Beschreibungen der einzelnen Kategorien auf. Um Beispiele in den jeweiligen Sammlungen zu sehen, tippt ihr auf die Schaltfläche „Herunterladen“. Nach dem Laden könnt ihr die gesamte Sammlung durchsuchen oder auf das Häkchen tippen, um die Sammlung aus der Galerie zu entfernen.

Neben den Fotosammlungen enthält die neue Wallpaper-Galerie vorinstallierte Sammlungen für iOS 26 sowie die iPhone-spezifischen Hintergrundbilder, die nicht deaktiviert werden können.

Neben der veränderten Darstellung ist das neue System auch deutlich flüssiger und reaktionsschneller und passt sich besser an iOS 26 an.