Apple beschleunigt die Entwicklung von drei KI-Wearables, die alle mit dem iPhone verbunden werden und mit der kommenden Siri-Version zusammenarbeiten sollen. Alle drei Geräte erhalten Kameras, um die Umgebung des Trägers zu erfassen.

Apple arbeitet an drei KI-Wearables:

Apple arbeitet laut Bloomberg an gleich mehreren KI-Wearables, die das Hardware-Portfolio des iPhone-Konzerns über die bisherigen Standards wie Apple Watch oder Vision Pro hinaus erweitern könnten.

Wie Mark Gurman berichtet, arbeite an derzeit an folgenden Produkten

Smarte Brille : Eine Brille mit fortschrittlicher Kamera- und KI-Funktion, die visuelle Informationen direkt in Siri-Kontext umsetzt.

: Eine Brille mit fortschrittlicher Kamera- und KI-Funktion, die visuelle Informationen direkt in Siri-Kontext umsetzt. AI Pin : Ein ansteckbares, AI-gestütztes Wearable, ähnlich der Größe eines AirTag, mit mehreren Kameras, Mikrofonen und Lautsprecher. Dieses Gerät soll die Umgebung erfassen und eng mit dem iPhone und dem künftig stärkeren Siri-Chatbot zusammenarbeiten.

: Ein ansteckbares, AI-gestütztes Wearable, ähnlich der Größe eines AirTag, mit mehreren Kameras, Mikrofonen und Lautsprecher. Dieses Gerät soll die Umgebung erfassen und eng mit dem iPhone und dem künftig stärkeren Siri-Chatbot zusammenarbeiten. KI-AirPods mit Kamera-Funktionen: Auch dneue AirPods mit integrierten Kamera-Sensoren und weiteren KI-Funktionen stehen bei Apple auf der Agenda.

Die Wearables befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und könnten erst für 2027 geplant sein – ein konkreter Starttermin wurde noch nicht kommuniziert. Sollte Apple die Geräte tatsächlich auf den Markt bringen, wäre das ein deutlicher Schritt in Richtung einer neuen Produktkategorie jenseits klassischer Smartphones oder Smartwatches.

Diese Wearable-Initiativen sind Teil von Apples breiterer KI-Strategie, inklusive der Umwandlung von Siri in einen vollwertigen KI-Chatbot und verstärktem Einsatz von generativer KI über das gesamte Apple-Ökosystem hinweg.

Trotz Verzögerungen in iOS 26.4 arbeitet Apple weiterhin an der Chatbot-Version von Siri für iOS 27. Die neue Siri wird auf Google-entwickelten KI-Modellen basieren.