Mit iOS 26.4 führt Apple eine neue Funktion namens „Playlist Playground“ in Apple Music ein: Per Texteingabe lassen sich automatisch personalisierte Playlists mit 25 Songs erstellen.

Apple Music: iOS 26.4 bringt KI-Funktion „Playlist Playground“

Apple hat kürzlich die Beta 1 zu iOS 26.4 freigegeben. Unter anderem ist eine neue KI-Funktion namens „Playlist Playground“ für Apple Music an Bord.

In der Apple Music App gibt es in der iOS 26.4 Beta 1 die Möglichkeit, eine Idee einzugeben und automatisch Songvorschläge für eine Wiedergabeliste zu erhalten. Apple bietet einige voreingestellte Vorschläge wie „Musik zum Kaffeetrinken am Morgen“, „Hip-Hop-Partysongs“ und „Disco-Songs der 70er“, aber ihr könnt jede beliebige Idee, Stimmung oder jedes Gefühl eingeben.

Here is the splash screen for the Apple Music Playlist Playground feature in iOS 26.4 (h/t @https4lexx) pic.twitter.com/Ax3QiB4aM7 — Aaron (@aaronp613) February 16, 2026

Nach der Eingabe generiert die KI automatisch eine Playlist mit 25 Songs und vergibt einen passenden Titel. Nutzer können die Playlist danach per weiteren Textprompts verfeinern sowie eigenes Cover-Bild und Beschreibungstext hinzufügen.

Fertige Playlists lassen sich wie normale Playlists teilen und auf dem eigenen Apple Music Profil anzeigen – Freunde können sie also entdecken und abspielen.

Playlist Playground ist aktuell ausschließlich in der Entwickler-Beta von iOS 26.4 verfügbar. Eine öffentliche Beta dürfte zeitnah folgen. Mit der finalen Version ist im März oder April zu rechnen

New in iOS 26.4: Playlist Playground – AI generated playlists based on a prompt See the video below for an example pic.twitter.com/6wVK5ulhOT — Aaron (@aaronp613) February 16, 2026

Das Feature ist Apples Antwort auf ähnliche KI-Playlist-Funktionen bei Spotify und zeigt, wie Apple Intelligence schrittweise in System-Apps einzieht – auch wenn die große Siri-Überarbeitung noch auf sich warten lässt.