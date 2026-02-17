Amazon hat wieder ein Schnäppchen für Hörbuch-Fans parat. Im Rahmen einer neuen Aktion könnt ihr ein Audible-Probeabo abschließen, bei dem drei Monate lang nur 0,99 Euro pro Monat fällig werden. Regulär kostet der Dienst 9,95 Euro monatlich. Wer zugreifen will, sollte sich beeilen, denn die Aktion läuft nur bis Ende der Woche.

Drei Monate Audible für je 99 Cent

Wie bei früheren Aktionen gilt das Angebot nicht für alle Amazon-Kunden. Wer in den letzten 30 Tagen ein aktives Audible-Abo hatte oder in den vergangenen 14 Monaten bereits zwei vergünstigte Angebote eingelöst hat, geht leer aus. Ob man selbst teilnehmen kann, lässt sich am schnellsten über die Aktionsseite herausfinden. Voraussetzung ist außerdem ein Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Das Abo-Modell von Audible ist eine Mischung aus Flatrate und Einzelkauf. Jeden Monat gibt es ein Titelguthaben, mit dem man sich ein Hörbuch dauerhaft sichern kann. Dieses bleibt auch nach einer Kündigung in der eigenen Bibliothek erhalten. Ergänzend dazu steht ein umfangreicher Katalog mit Hörbüchern und exklusiven Podcasts zum Streamen bereit. Wir empfehlen, das monatliche Guthaben bewusst für Neuerscheinungen oder exklusive Titel einzusetzen. Diese Inhalte schaffen es nämlich selten in den Streaming-Katalog, und wenn doch, dann oft erst Monate später. Das Guthaben hier zu investieren, lohnt sich also deutlich mehr als bei Titeln, die ohnehin frei verfügbar sind.

Falls ihr das Abo nicht kündigt, verlängert es sich nach den drei Monaten automatisch zum regulären Preis von 9,95 Euro monatlich.

>>> Audible: 3 Monate für nur je 0,99 Euro <<<