Apple hat gestern die die Beta 1 zu iOS 26.4 veröffentlicht. Mittlerweile ist die erste Beta des kommenden X.4 Updates auf zahlreichen Entwickler-Endgeräten installiert und es sich zeigen sich allerhand neue Funktionen für das iPhone. Apple selbst hat eine neue Video-Podcast-Funktion per Pressemitteilung bestätigt, allerdings ist dies längst nicht die einzige Neuerung.

Alle Neuheiten in iOS 26.4 Beta 1

Apple Music

Apple Music hat eine neue Playlist Playground-Funktion, mit der Benutzer eine Wiedergabeliste anhand einer textbasierten Eingabe erstellen können. In der Apple Music App gibt es die Möglichkeit, per Texteingabe automatisch Songvorschläge für eine Playlist zu erhalten. Apple bietet einige voreingestellte Vorschläge wie „Musik zum Kaffeetrinken am Morgen“, „Hip-Hop-Partysongs“ und „Disco-Songs der 70er“, aber ihr könnt jede beliebige Idee, Stimmung oder jedes Gefühl eingeben.

Die Funktion „Playlist Playground“ erstellt automatisch eine Liste mit 25 Songs und einem individuellen Titel. Die erstellten Wiedergabelisten lassen sich mit zusätzlichen Textvorschlägen weiter anpassen. Zudem könnt ihr ein Cover und eine Beschreibung auswählen.

New in iOS/watchOS 26.4: New watch face gallery, similar to the new wallpaper gallery experience on iPhone. pic.twitter.com/GEk6NmBjV9 — Aaron (@aaronp613) February 16, 2026

Dies ist allerdings nicht die einzige Neuerung in Apple Music. Apple Music bietet zukünftig Konzertinfos, die euch hilft, Konzerte in euer Umgebung und Tourdaten für Künstler zu finden. Zudem hat Apple Designanpassungen an Alben und Wiedergabelisten vorgenommen und ganzseitige Coverbilder hinzugefügt.

Mit iOS 26.4 können Lieder zeitlich zu mehreren Wiedergabelisten hinzugefügt werden

Apple Podcasts

Mit iOS 26.4 erweitert Apple die Apple Podcasts-App um Video-Podcast-Funktionen. Die Funktion nutzt HTTP Live Streaming (HLS), um Podcast-Erstellern mehr Kontrolle und neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu bieten. Gleichzeitig möchte Apple Nutzern ein hochwertiges Seherlebnis bieten.

Schutz für gestohlenen Geräten

Der Schutz für gestohlenen Geräten ist jetzt standardmäßig für alle iPhone-Benutzer aktiviert. Mit der Funktion wird eine weitere Sicherheitsstufe zum Schutz eures iPhone eingeführt, falls es gestohlen wird und eine andere Person deinen Code kennt. Die Funktion wurde ursprünglich im Jahr 2023 eigeführt, war bis dato allerdings optional und musste vom Nutzer erst aktiviert werden.

Ende-zu-Ende-Verschlüsseldung von RCS-Nachrichten

Diese Neuerung deutete sich bereits vor ein paar Wochen hart. Mit iOS 26.4 (sowie iPadOS 26.4 und macOS 26.4) testet Apple die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) für RCS-Nachrichten. Es handelt sich um eine Sicherheitsfunktion, die derzeit für plattformübergreifende Messaging-Dienste nicht verfügbar ist.

Nachrichten-App

In der Nachrichten-App gibt es neue Animationen für Aktionen wie das Starten einer neuen Konversation

Einheitliches Design für Apple-Konten

Im App Store , bei Apple Music und anderen Apps mit Benutzereinstellungen gibt es einen neuen, einheitlichen Apple-Account-Hub, der die bisherige Profilfunktion ersetzt.

Es bietet im Wesentlichen die gleiche Funktionalität wie die vorherigen Profileinstellungen für jede App, jedoch mit einem neuen einheitlichen Design.

Der App Store vereint Apps und Kaufhistorie und bietet einen eigenen Bereich für App-Updates. Man erreicht die App-Updates nun mit zwei Klicks, anstatt sie am unteren Rand der Profilseite anzuzeigen.

Widget für Ambient-Musik

Es gibt ein neues Ambient-Musik-Widget für den Start- und Sperrbildschirm. Es unterstützt das Abspielen verschiedener integrierter Ambient-Musikoptionen für Schlaf, Produktivität, Wohlbefinden und mehr.

Wallpaper- und Zifferblattgalerie

Die Wallpaper-Galerie verfügt über ein aktualisiertes Design, das es ermöglicht, Hintergrundbilder aus jeder Kategorie wie Wetter, Astronomie, Emoji, Farben und mehr auf das iPhone herunterzuladen.

Die Zifferblattgalerie in der Apple Watch-App weist ebenfalls die gleiche Designänderung auf.

Freeform

Freeform Creator Studio ist in iOS 26.4 verfügbar und ermöglicht Creator Studio-Abonnenten den Zugriff auf neue Freeform-Funktionen. Creator Studio für Freeform fügt einen dedizierten Content Hub hinzu, der die Freeform-Formoptionen enthält. Nutzer von Creator Studio erhalten Zugriff auf kostenlose, hochwertige Inhalte wie Grafiken, Fotos und Illustrationen, die Nicht-Abonnenten nicht zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es KI-Funktionen zum Erstellen und Bearbeiten von Bildern.

Erinnerungen

Die Erinnerungen-App hat einen neuen Abschnitt „Dringend“. Erinnerungen, bei denen „Dringend“ beim Erstellen aktiviert wurde, werden hier angezeigt. „Dringend“ stellt sicher, dass Erinnerungen mit einem Alarm versehen sind, sodass Sie eine klare Warnung erhalten, wenn eine Erinnerung fällig ist

iCloud-Webeinstellungen

Im iCloud-Bereich der Einstellungen-App gibt es jetzt die Option „iCloud.com“, wenn ihr ganz nach unten scrollt. Sie ersetzt den einfachen Schalter „Über das Web auf iCloud-Daten zugreifen“, der bis dato verfügbar war.

Die Einstellung beinhaltet eine neue Option namens „Suche zulassen“, die es vertrauenswürdigen Apple-Geräten ermöglicht, Suchergebnisse an iCloud.com zu übermitteln.

Neue Emojis

Die Beta 1 beinhaltet noch keine neuen Emojis. Laut Macrumors gibt es allerdings Hinweise darauf, dass eine kommende Beta-Version neue Emojis enthalten wird. Über mögliche Emoji-Kandidaten haben wir bereits berichtet.

Benachrichtigungsweiterleitung für Geräte von Drittanbietern (EU)

In der Beta zu iOS 26.3 testete Apple eine neue Funktion namens „Benachrichtigungsweiterleitung“. Damit lassen sich eingehende Mitteilungen vom iPhone an Wearables von Drittanbietern – etwa Android-Smartwatches – weiterleiten. In der finalen Version der Software fehlte das Feature jedoch. Mit der aktuellen Beta von iOS 26.4 ist die Benachrichtigungsweiterleitung nun wieder an Bord.