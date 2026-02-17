Seit gestern Abend steht die erste Beta zu iOS 26.4 für eingetragene Entwickler bereit. Seitdem sind bereits viele kleine Neuerungen bekannt geworden, die das kommende X.4 Update enthalten wird. Nu gibt es konkrete Hinweise darauf, dass Apple den Grundstein für die Videowiedergabe in CarPlay legt.

iOS 26.4 legt Grundstein für die Videowiedergabe in CarPlay

Im Rahmen der WWDC 2025 gab Apple bekannt, dass das Unternehmen plant, CarPlay-Nutzern die Möglichkeit zu geben, Videos über AirPlay in ihren Fahrzeugen anzusehen, während sie nicht fahren. Mit der iOS 26.4 Beta 1 bereitet Apple die Unterstützung vor.

Konkret gibt es im Programmcode zahlreiche Hinweise auf die CarPlay-Videowiedergabe, darunter Funktionen wie Onboarding-Abläufe, Benachrichtigungen und mehr. Dabei gilt auch Apple TV als potentielle Videoquelle, da es zusätzliche Hinweise auf die Interaktion mit der TV-App während der Nutzung von CarPlay gibt. Es gibt beispielsweise eine Meldung, die Benutzer darüber informiert, dass sie Apple TV auf ihrem iPhone abonnieren müssen, wenn sie versuchen, auf Abonnementinhalte zuzugreifen, während sie nicht fahren.

Was bedeutet das?

Videos – etwa aus Apple TV oder anderen unterstützten Quellen – könnten künftig direkt auf dem CarPlay-Display abgespielt werden, wenn das Auto steht. Apple TV-Support würde bedeuten, dass Inhalte nicht nur über AirPlay gespiegelt, sondern nativ im CarPlay-Interface verfügbar wären. Die tatsächliche Verfügbarkeit hängt allerdings auch von den Autoherstellern ab: Diese müssen die Funktion in ihren Fahrzeug-Systemen unterstützen, bevor sie wirklich nutzbar wird.

Kurzum: iOS 26.4 bringt deutliche Hinweise darauf, dass Apple CarPlay in Richtung echter Video-Entertainment-Plattform weiterentwickelt – inklusive möglicher Apple TV-Unterstützung im Auto.