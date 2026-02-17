Apple hat gestern die erste Entwickler-Beta von iOS 26.4 veröffentlicht. Das Update bringt unter anderem Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten, Video-Podcasts in der Podcasts-App, die neue Playlist-Playground-Funktion in Apple Music und mehr. Zwischen all diesen Neuerungen zeigt sich auch ein kleines, sehr praktisches Feature in den Hotspot-Einstellungen.

Welches Gerät verbraucht wie viel?

Das iPhone zeigt in iOS 26.4 direkt in den Hotspot-Einstellungen an, wie viel mobiles Datenvolumen einzelne verbundene Geräte verbrauchen. Die Übersicht findet sich unterhalb des Schalters „Maximize Compatibility“. Apple-Geräte werden namentlich aufgelistet, während Fremdgeräte unter „Other Devices“ gelistet werden. Zusätzlich zeigt iOS den gesamten Hotspot-Datenverbrauch an.

Streng genommen ist die Funktion nicht völlig neu. Apple hat diese Daten in früheren iOS-Versionen bereits erfasst, sie allerdings so tief in den Einstellungen vergraben, dass selbst viele langjährige iPhone-Nutzer nichts davon wussten. Mit iOS 26.4 wandert die Anzeige nun dorthin, wo sie hingehört.

Besonders nützlich bei begrenztem Datenvolumen

Gerade für Nutzer mit einem Datenlimit im Mobilfunktarif ist das ein willkommenes Werkzeug. So lässt sich schnell erkennen, ob etwa das verbundene iPad im Hintergrund ein großes Update gezogen hat oder ob ein Laptop still und leise am Datenvolumen knabbert.

iOS 26.4 steht aktuell als Beta für Entwickler bereit. Eine öffentliche Beta dürfte in den kommenden Wochen folgen. Die finale Version erwarten wir für das Frühjahr.