Seit Kurzem steht die Beta 1 zu macOS 26.4 zur Verfügung. Über erste Anpassungen und Verbesserungen haben wir bereits berichtet. Nun wird eine weitere Änderung bekannt, die mit dem kommenden Update auf macOS 26.4 in Kraft treten wird. Ab macOS Tahoe 26.4 erhalten Nutzer beim Start von Intel-Apps eine Warnung, dass die jeweilige Anwendung nach dem Ende der Rosetta-2-Unterstützung nicht mehr funktionieren wird.

macOS 26.4 warnt zukünftig bei Rosetta-Nutzung

Mit der macOS 26.4 Beta 1 führt Apple ein neues Pop-up ein Wer eine App öffnet, die noch auf Rosetta 2 angewiesen ist – also als Intel-Binary vorliegt und nicht nativ für Apple Silicon kompiliert wurde – sieht eine Warnmeldung über die bevorstehende Inkompatibilität.

Rosetta 2 ist eine Apple Technologie, die Intel-Apps auf Apple-Silicon-Macs zum Laufen bringt. Sie wurde 2020 zusammen mit dem M1 eingeführt, um den Chip-Übergang für Nutzer möglichst reibungslos zu gestalten. In den Entwickler-Release-Notes zu macOS 26.4 schreibt Apple

Wie auf der WWDC 2025 angekündigt, ist macOS Tahoe 26 die letzte Version mit Unterstützung für Intel-basierte Macs. Darüber hinaus wird die Rosetta-Unterstützung für Apps nach macOS 27 eingestellt. Ab macOS Tahoe 26.4 werden Nutzer beim Start von Apps, die Rosetta verwenden, über die bevorstehende Inkompatibilität informiert.

New in macOS 26.4: Rosetta support for apps will end after macOS 27. Starting in macOS Tahoe 26.4, users will be notified when they launch apps that use Rosetta of the upcoming incompatibility. There will continue to be support for older, unmaintained gaming titles leveraging… — Aaron (@aaronp613) February 16, 2026

Intel-Mac-Besitzer sollten sich jetzt mit einem Upgrade auf Apple Silicon befassen – macOS 27 im Herbst 2026 wird die letzte kompatible macOS-Version sein. Nutzer von Apple-Silicon-Macs sind nicht direkt betroffen, müssen aber überprüfen, ob verwendete Intel-Apps bereits native ARM-Versionen anbieten.