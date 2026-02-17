Mit dem Launch von macOS Tahoe und iPadOS 26 im vergangenen Herbst verschwand eine beliebte Safari-Option stillschweigend aus den Einstellungen. Die kompakte Tableiste, die viele Nutzer über Jahre hinweg geschätzt hatten, war plötzlich nicht mehr verfügbar. Vermutlich musste das Feature dem umfassenden Liquid-Glass-Redesign weichen, bei dem Apple zunächst andere Prioritäten setzte. Nun gibt es jedoch eine Rückkehr.

Apple hat zugehört

Dass Apple ein seit Langem verfügbares Safari-Feature komplett entfernt, kommt selten vor. Entsprechend groß war die Kritik aus der Community. Und tatsächlich scheint das Feedback Wirkung gezeigt zu haben. Mit der ersten Beta von macOS 26.4 und iPadOS 26.4 kehrt die kompakte Tableiste offiziell zurück.

Wie MacRumors berichtet, lässt sich die Option in der aktuellen Beta auf dem Mac über die Systemeinstellungen aktivieren, auf dem iPad über die Einstellungen-App. Im kompakten Modus werden Adressleiste, geöffnete Tabs und weitere Bedienelemente in einer einzigen Zeile zusammengefasst. Das spart vertikalen Platz und gibt dem eigentlichen Seiteninhalt mehr Raum.

Wer lieber die klassische Darstellung mit getrennter Tab- und Adressleiste nutzt, kann selbstverständlich bei der Option bleiben. Entscheidend ist, dass Apple den Nutzern die Wahlfreiheit gibt. Denn gerade bei einem Feature, das so eng mit dem täglichen Workflow zusammenhängt, sollten Nutzer selbst entscheiden können, welches Layout am besten zu ihnen passt.