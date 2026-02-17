Apple hat gestern die Beta von macOS Tahoe 26.4 veröffentlicht und damit ein lang erwartetes Feature nachgereicht. Mac-Nutzer können ab sofort ein individuelles Ladelimit für ihren Akku festlegen, ganz so, wie es auf dem iPhone bereits möglich ist. Apple hatte die Funktion erstmals 2023 mit dem iPhone 15 eingeführt und mit iOS 18 um einen flexiblen Schieberegler erweitert.

Mehr Kontrolle über den Ladezustand

Bislang bot macOS nur die Funktion „Optimiertes Laden“, die den Akku nicht sofort auf 100 Prozent auflädt, sondern den Ladevorgang an den täglichen Nutzungsrhythmus anpasst. Das funktioniert in der Praxis gut, allerdings wird der Akku dabei vollständig geladen. Wer seinen Mac-Akku langfristig schonen wollte, musste also selbst darauf achten, das Ladekabel rechtzeitig zu trennen.

Das neue Ladelimit geht einen Schritt weiter. Über einen Schieberegler in den Systemeinstellungen lässt sich ein festes Maximum zwischen 80 und 100 Prozent einstellen. Anders als beim optimierten Laden handelt es sich um eine harte Obergrenze, die der Mac nicht überschreitet.

So wird das Ladelimit aktiviert

Die Einstellung findet sich in den Systemeinstellungen unter „Batterie“. Dort genügt ein Klick auf das Info-Symbol, um den neuen Regler aufzurufen. Wer den Wert auf beispielsweise 80 Prozent setzt, kann die Lebensdauer seines Akkus verlängern, da Lithium-Ionen-Zellen bei niedrigerem Ladestand weniger schnell altern.

Für alle, die ihren Mac ohnehin meist am Netzteil betreiben, ist das eine sinnvolle Ergänzung. Das Feature ersetzt das optimierte Laden nicht, sondern ergänzt es als zusätzliche Option für bewussteres Energiemanagement.